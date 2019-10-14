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Citroen’den faiz indirimi

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Citroen, ekim ayında yüzde 0,59’dan başlayan faiz seçenekleri ile ulaşmak mümkün.

Kampaya kapsamında Yeni Citroën C5 Aircross SUV, 204 bin TL’den başlayan fiyatlarla ve 40 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneğiyle sunuluyor.

Yeni Berlingo, C3, C3 Aircross SUV, C4 Cactus ve C-Elysée ise 50 bin TL için 12 ay yüzde 0,59 faiz veya 30 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz ile sahip olmak mümkün.

Berlingo ve tüm Citroen ticari modellerinde ayrıca nakit alımlarda geçerli 3 bin TL indirim fırsatı bulunuyor. Diğer modellerde ise nakit alım indirimi 5 bin TL…

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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