Citroën yeni C5 Aircross SUV Hybrid için gün sayıyor

CARMEDYA.COM – Citroën, Yeni C5 Aircross’u Avrupalı tüketicilerle ilk kez Paris Otomobil Fuarı’nda buluşturacak. Ayrıca Citroën için bir ilk olan Yeni Citroën C5 Aircross SUV Hybrid Concept de fuarda tanıtılacak. Diğer dikkat çeken modelleri ise 4×4 Spacetourer RipCurl, C3 Aircross RipCurl, C3 ELLE Edition, Jean-Charles de Castelbajac imzalı E-MEHARI ve C3 modelleri olacak.

Citroen C5 Aircross, Paris Otomobil Fuarı’na hibrit modeliyle katılacak

2018 yılının ilk yarısında dünya genelindeki satışlarını %9 oranında marka arttırdı. Ayrıac Avrupa’da da hem binek hem de ticari araçta son 7 yılın en yüksek satış rakamını elde etti. Bu artışın arkasındaki modeller son iki yılda tanıtılan C3, C3 Aircross, Yeni C4 Cactus, ve Çin pazarında satışa sunulan C5 Aircross oldu.

Citroën’in C3 Aircross’un ardından pazara sunduğu ikinci SUV modeli olan C5 Aircross, Paris Otomobil Fuarı’nda Avrupalı otomobil tutkunlarıyla buluşacak. Citroën Advanced Comfort® programının üyesi olan C5 Aircross, sağladığı konfor ile fark yaratıyor. Hafif ve ileri teknoloji ürünü EMP2 üzerinde C5 Aircross yükseliyor. Model üstün sürüş konforuna ek olarak ilk kez C4 Cactus ile Avrupa’da sunulacak. Ayrıca yol sarsıntılarını araç içine asgari düzeyde yansıtılmasını sağlayan Progressive Hydraulic Cushions™ (Kademeli Hidrolik Destekli)süspansiyon sistemi ve Advanced Comfort koltukları barındırıyor.

Citroën’in SUV sınıfındaki yeni otomobili C5 Aircross, 30 farklı gövde kombinasyonu, 5 farklı iç mekân teması, 20 adet yeni nesil sürüş destek teknolojisi, 6 farklı bağlantı teknolojisi, geliştirilmiş güvenlik donanımları, benzinli ve dizel motorlarında yer alan EAT8 tam otomatik şanzıman opsiyonuyla öne çıkıyor. Ayrı ayrı kaydırılabilen, katlanabilen ve yatırılabilen arka koltuklar sayesinde otomobilin bagaj hacmi 580 litre ile 720 litre arasında değişebiliyor. Sınıfının standartlarının üzerinde bagaj hacmi sunan C5 Aircross benzeri görülmemiş bir modülerlik sağlıyor. C5 Aircross, ön camın üst kısmında yer alan bir kamera ve ön tamponun içindeki radar sensörü sayesinde otonom sürüşe doğru önemli bir adım olan, aralarında, Aktif Güvenlik Freni, Stop&Go özelliğine sahip Adaptif Cruise Control, Şeritte Kalma Asistanı, Park Asistanı, zorlu koşullarda sürücülere destek olan Yokuş İniş Destek Sistemi ve Grip Control’ün de bulunduğu 20 farklı sürüş ve konfor destek sistemi ile donatıldı.