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Citroen Türkiye’den aylık satış rekoru!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Citroen, Türkiye pazarındaki bugüne kadar en yüksek aylık satış rakamını Mart ayında gerçekleştirdi.

Mart ayında 5 bin 348 adetlik satış rakamına ulaşan Citroen, geçtiğimiz ay toplam pazarda yüzde 5,1’lik paya ulaştı. Hafif ticari modelleriyle büyük bir ivme yakalayan markanın rekor Mart satışına C5 Aircross ve C3 modelleri de büyük katkı sağladı. İlk 3 aylık dönemde 11 bin 275 adetlik satış gerçekleştiren marka, 4 bin 360 adetlik hafif ticari araç satışıyla segmentte 5’inci sırada yer aldı.

Berlingo hafif ticari araçta ikinci sırada

Mart ayında 1094 adetlik satış rakamıyla satılan her 5 Citroen modelinden 1’ini temsil eden C5 Aircross, segmentinde elde ettiği yüzde 7,5’lik pazar payıyla 3’üncü sırada yer aldı. Markanın B-HB (hatchback) modeli C3 ise Mart ayında 817 adet, ilk 3 aylık dönemdeyse 1453 adetlik satış rakamıyla markanın önemli oyuncularından biri oldu.

Marka, başarılı hafif ticari modeli Berlingo ile Mart ayında elde ettiği 1102 adetlik satışla, segmentinde yüzde 19 pay alırken, Türkiye’nin en çok tercih edilen 2. hafif ticari araç modeli oldu. İlk çeyrekte de Berlingo, 2 bin 445 adetlik toplam satışla 4’üncü en çok satılan model oldu.

Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım

Yeni yıla yeni modelleri C4 X’i satışa sunarak başladıklarını hatırlatan Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Yılbaşından bu yana araç tedarikinde yaşadığımız model bazlı kısmi sorunlara rağmen satış rakamlarımızı aydan aya yükseltmeyi başardık. Ve Mart ayında elde ettiğimiz 5 bin 348 adetlik satışla, Citroen’in Türkiye’de tarihindeki en yüksek aylık satış rakamına imza attık” dedi.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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