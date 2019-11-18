Citroen hafif ticari araçlarda elektrikli dönem başladı

CARMEDYA.COM – Fransız otomobil üreticisi Citroen, 2020 yılından itibaren hafif ticaride elektrikli modellerini satışa sunmaya başlayacak.

Hafif ticari araç pazarının en önemli oyuncuları arasında yer alan Citroën 2019 yılının ilk yarısında elde ettiği yüzde 9,2’lik pazar payı ile Avrupa’da 6. sırada yer alıyor.

Citroën bugüne kadar süregelen bu başarıyı bundan sonra da devam ettirmek için 2018 yılında “Inspired by pro” stratejisini devreye aldı ve söz konusu stratejiyi “Manufacture” adında bir satış sonrası hizmetler stratejisi ile destekledi. Bu strateji, yeni Berlingo Van, Jumpy, Jumper ürün gamı ile profesyonellerin ve ticari araç kullanıcılarının tüm gereksinimlerini karşılayan özel çözümler üretmeyi amaçlıyor. Marka, 2025 yılına kadar elektrikliye geçiş stratejisine uygun olarak birçok elektrikli modelini pazara sunmayı ve tamamen elektrikli bir ürün gamına geçmeyi hedefliyor. Markanın elektrikli hamlesi Citroën’in büyümesi için önemli bir itici güç olacak ve hafif ticari araç modellerinin yanı sıra markanın binek modellerine de yansıyacak. Marka, bir sonraki adım olarak 2020 yılında Groupe PSA’nın geliştirmiş olduğu elektrikli araç teknolojilerinden yararlanan Jumpy modelinin tamamen elektrikli versiyonunu pazara sunacak. Bunu 2021 yılında tamamen elektrikli yeni Berlingo Van takip edecek.

Elektrik odaklı bir “Inspired by Pro” ürün gamı

Citroën,100 yıllık köklü geçmişinde 2CV van, Type H, C15 ve Berlingo gibi önemli gövde tiplerini hayata geçirdi. Marka şu an için yüzde 9,2 pazar payı ile Avrupa’da 6. sırada bulunuyor.

Geliştirme ve üretim aşamasında uygulanan “Inspired by Pro” yaklaşımı, Manufacture adı altında yenilikçi bir yetkili satıcı ve servis ağı ile destekleniyor.

Yenilikçi yaklaşım ve çözümlerle enerji geçiş sürecine de öncülük etmek isteyen Citroën, hafif ticari araç ürün gamı için kapsamlı bir elektrikliye geçiş hamlesi başlatmış durumda. Belirli hedef pazarlarda zaten satışta olan Berlingo Electric ve tanıtılacak Jumper Electric (2020 başlarında) ile başlamak üzere marka, hafif ticari araç pazarı müşterilerine elektrikli çözümler sunmayı ve 2021 yılına kadar tamamen elektrikli kompakt van modeller sunmayı hedefliyor. Söz konusu ürün gamı ticari araç kullanıcıları ve profesyonellere; konforlu bir ortam, uygun kullanım maliyetleri ve şehir merkezlerinde sürüş özgürlüğü gibi çok önemli avantajlar sağlıyor.

Marka, Groupe PSA’nın tamamen elektrikli güç ve aktarma organları alanındaki bilgi birikimi ve deneyiminden yararlanarak önümüzdeki iki yıl içinde tamamen elektrikli hafif ticari araçlar pazara sunacak. Bu hedef doğrultusunda 2020 yılında tamamen elektrikli Jumpy ve 2021 yılında ise tamamen elektrikli yeni Berlingo Van satışa sunulacak. Söz konusu elektrikliye geçiş süreci aynı zamanda markanın binek araç ürün gamına da yansıyacak.

Citroen e-Jumpy

İlk model Jumpy olacak

Citroën Jumpy markayı kompakt van segmentinde temsil ediyor. 2016 yılında tanıtılan araç, bu süre içerisinde 135 bin adet satış rakamına ulaştı. Jumpy beş farklı versiyonu ile satışa sunuluyor. Tüm bu versiyonlar; yükseltilmiş süspansiyon, koruma plakası, artırılmış taşıma kapasitesi, sürüş destek sistemleri, konfor ve güvenliğe odaklı donanımlarla uzun mesafe kullanımı ve daha atak ve pratik özellikleriyle şehir içi sürüş olmak üzere üç farklı kullanıcı grubunu hedefliyor.

Hafif ticari araçta elektrik konforu

Citroën, 2020 yılında hafif ticari araç kullanıcıları ve profesyoneller için kompakt van modelinin tamamen elektrikli bir versiyonunu ürün gamına ekleyecek. Elektrikli Jumper ile Fransız üretici, ticari araç kullanıcılarına ve profesyonellere sadece kullanım anında yakıt ekonomisi veya emisyon kısıtlaması olan kent merkezilerine özgürce girebilme gibi avantajları sunmanın yanı sıra, aynı zamanda çevreyi koruma konusunda göstermiş olduğu hassasiyet nedeniyle de olumlu bir izlenim bırakıyor.

Groupe PSA’nın EMP2 çok-enerjili platformu üzerinde yükselen tamamen Elektrikli Jumpy kullanıcının gereksinimleri doğrultusunda iki farklı menzil versiyonuyla sunulacak. Tamamen Elektrikli Jumpy’de 50 kWh kapasiteli batarya tek bir şarj ile WLTP döngüsüne göre 200 km ve 75 kWh kapasiteli batarya tek bir şarj ile ise WLTP döngüsüne göre 300 km menzil sunuyor.

Elektrikli Jumpy birçok avantajı da beraberinde getiriyor. İçten yanmalı motorların, özellikle dizel ile kıyaslandığında, Elektrikli Jumpy titreşimden uzak ve son derece sessiz bir sürüş sunuyor. Vites değiştirme gereksinimi olmayan tamamen elektrikli güç ve aktarma organı ilk hareket anından itibaren yüksek tork değeri kullanıma sunuyor ve böylece atak ve canlı bir sürüş deneyimi vaad ediyor. Tamamen Elektrikli Jumpy aynı zamanda emisyon kısıtlaması olan kent merkezlerine özgürce erişme imkanını beraberinde getiriyor. Yük taşıma kapasitesi içten yanmalı motor ile aynı olan Elektrikli Jumpy kullanım maliyetlerini önemli oranda düşürüyor.