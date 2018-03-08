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Citroen Cenevre’de konsept rüzgarı estirdi

Yazan Kübra Yeşilkaya -
SUBARU VIZIV TOURER

CARMEDYA.COMSubaru Corporation, Cenevre Otomobil Fuarı’nda Subaru VIZIV Tourer Concept‘in Dünya Prömiyerini gerçekleştirdi. Subaru’nun 2013 yılında Subaru VIZIV Concept modeliyle başlattığı VIZIV (Vision for Innovation) konsept modelleri, yeni tasarım ve teknolojilerin yönünü ve markanın gelecek vizyonunu temsil ediyor.

Citroen Cenevre’de konsept rüzgarı estirdi

SUBARU VIZIV TOURER

Subaru VIZIV Concept serisinin “Sport Tourer” modeli, Simetrik Sürekli Dört Çeker Sistemi ve Boxer Motor’unun yanı sıra Subaru’nun uzun yıllardır geliştirdiği güvenlik, çok yönlülük ve performansa ek olarak gelecek teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor. Gelecekte sürüş destek teknolojilerinin daha yaygın olarak kullanılacağını öngören Subaru, yeni nesil “Önleyici Güvenlik Sistemi EyeSight”ı diğer gelişmiş sürüş destek sistemleriyle birleştirerek VIZIV Tourer Concept’e yerleştirdi. Bu yeni teknolojiler sürücünün yorulmadan uzun yol gidebilmesine ve aktif yaşam tarzından maksimum keyif alınmasına yardımcı oluyor.

Subaru VIZIV Tourer Concept Teknik Özellikleri

Boyutlar (uzunluk × genişlik × yükseklik): 4,775 × 1,930 × 1,435 mm
Aks mesafesi: 2,730 mm
Lastik ölçüsü: 245/40 R20
Oturma kapasitesi: 4
Tasarım Özellikleri

Sürüş Destek Teknolojileri

Subaru, 2020 yılının başında sunulması planlanan gelişmiş sürüş destek teknolojilerini Subaru VIZIV Tourer Concept’te sunuyor. Subaru, Önleyici Güvenlik Sistemi EyeSight teknolojisinin yanı sıra radar, son derece hassas bir GPS ve navigasyon sistemlerini de geliştirerek kazaları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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