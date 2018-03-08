CARMEDYA.COM – Subaru Corporation, Cenevre Otomobil Fuarı’nda Subaru VIZIV Tourer Concept‘in Dünya Prömiyerini gerçekleştirdi. Subaru’nun 2013 yılında Subaru VIZIV Concept modeliyle başlattığı VIZIV (Vision for Innovation) konsept modelleri, yeni tasarım ve teknolojilerin yönünü ve markanın gelecek vizyonunu temsil ediyor.

Citroen Cenevre’de konsept rüzgarı estirdi

Subaru VIZIV Concept serisinin “Sport Tourer” modeli, Simetrik Sürekli Dört Çeker Sistemi ve Boxer Motor’unun yanı sıra Subaru’nun uzun yıllardır geliştirdiği güvenlik, çok yönlülük ve performansa ek olarak gelecek teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor. Gelecekte sürüş destek teknolojilerinin daha yaygın olarak kullanılacağını öngören Subaru, yeni nesil “Önleyici Güvenlik Sistemi EyeSight”ı diğer gelişmiş sürüş destek sistemleriyle birleştirerek VIZIV Tourer Concept’e yerleştirdi. Bu yeni teknolojiler sürücünün yorulmadan uzun yol gidebilmesine ve aktif yaşam tarzından maksimum keyif alınmasına yardımcı oluyor.

Subaru VIZIV Tourer Concept Teknik Özellikleri

Boyutlar (uzunluk × genişlik × yükseklik): 4,775 × 1,930 × 1,435 mm

Aks mesafesi: 2,730 mm

Lastik ölçüsü: 245/40 R20

Oturma kapasitesi: 4

Tasarım Özellikleri

Sürüş Destek Teknolojileri

Subaru, 2020 yılının başında sunulması planlanan gelişmiş sürüş destek teknolojilerini Subaru VIZIV Tourer Concept’te sunuyor. Subaru, Önleyici Güvenlik Sistemi EyeSight teknolojisinin yanı sıra radar, son derece hassas bir GPS ve navigasyon sistemlerini de geliştirerek kazaları ortadan kaldırmayı hedefliyor.