CARMEDYA – Citroën bu sefer de şehirden uzaklaşmak isteyenlere çözüm üretiyor.

Citroen, şehir içi yaşama uygun modeli Ami One Concept’in ardından bu kez daha fazla uzun yol yapmayı sevenlere yeni bir model getirmeyi amaçlıyor.

Özgün tasarım

19_19 Concept; aerodinami ve detaylara gösterilen özenin büyük bir öneme sahip olduğu havacılık dünyasından ilham alınarak tasarlandı. İlk göz temasında tamamen özgün gövdenin şekli dikkat çekiyor. Otonom sürüş özelliğine sahip elektrikli otomobillerin tasarım kodlarını yeniden yazan tasarım dilinde; tamamı cam ve havada algısı gibi duran gövde, devasa tekerlekler ve elektrikli güç ve aktarma organıyla yürüyen aksam parçalarını gösteren bir şasi olmak üzere üç temel unsur öne çıkıyor.

Boyutları nasıl?

Uzunluğu 4.655 mm, genişliği 2.240 mm, yüksekliği 1.600 mm ve dingil mesafesi 3.100 mm olan 19_19 Concept söz konusu boyutlarla geniş, ferah ve konforlu bir iç mekân vaat ediyor. 19_19 Concept’in tamamen şeffaf bir kapsülü andıran gövdesi oldukça büyük ve ince tekerlekler aracılığıyla yere temas ediyor. Bu yapı uzaktan bakıldığında gövdenin yol üzerinde süzüldüğü hissine neden oluyor. Gövdenin tamamen köşelerinde konumlandırılan devasa tekerlekler heybetli bir görünümü beraberinde getirirken 3,10 metrelik iddialı dingil mesafesi sadece geniş bir yaşama alanı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda devasa aküler için gerekli olan alanı da yaratıyor.

Yeni bir konfor seviyesi

19_19 Concept, bünyesinde barındırdığı Citroën Advanced Comfort yaklaşımının yansıması olarak sunulan özelliklerle konfor kavramına tamamen yeni bir boyut kazandırıyor ve gerçek bir oturma odası konforu sunuyor. Belli bir açıdan bakıldığında otomobilin kabini kullanıcının evinin bir anlamda uzantısıdır ve bu nedenle kullanıcının kendini rahat ve konforlu hissetmesi gerekiyor.

Son derece şık nesneler ve farklı türden malzemelerin oluşturmuş olduğu bütün benzersiz bir konfor seviyesi sunuyor. Oturma odasındaki kanepe, şezlong, sedir veya okuma koltuğu gibi kabin içindeki her bir koltuk özel ve yolcuların isteklerine göre farklı bir deneyim ve farklı bir konfor seviyesi sunuyor. Kabin, Citroën Advanced Comfort program kapsamında farklı konfor özellikleri sunuyor.

Geliştirilmiş güç aktarımı

Fütüristik, yenilikçi ancak bir o kadar da gerçekçi bir çalışma olan 19_19 Concept, Citroën’in enerji geçiş sürecindeki stratejisiyle doğru orantılı olarak tamamen elektrikli bir güç ve aktarma organıyla yollara çıkıyor. 19_19 Concept bünyesinde barındırdığı gelişmiş teknoloji ile son derece hızlı ve dinamik sürüş özellikleri sunuyor. 0’dan 100 km/s hıza sadece 5 saniyede ulaşan 19_19 Concept 200 km/s maksimum hıza imkân tanıyor. Performans konusunda içten yanmalı motorları aratmayan 19_19 Concept’i harekete geçirme görevini biri ön aksta ve diğeri arka aksta olmak üzere iki adet elektrikli motor üstleniyor. İki motorlu yapı dört tekerlekten çekiş sistemini beraberinde getirirken sistem toplamda 340 kW ve 800 Nm kullanıma sunuyor. 800 km’lik menzil ise aracın özgürce her yere gitme ve şehirden uzaklaşma hedefini teyit ediyor.

Menzil konusunda da içten yanmalı motorlara sahip otomobillere meydan okuyan 19_19 Concept sunmuş olduğu şarj çözümleriyle de konfor vaadini yerine getiriyor. Hızlı şarj sayesinde sadece 20 dakikada 600 km’lik elektrikli menzil için yeterli şarj sağlanabiliyor. 19_19 Concept yol altyapısının izin verdiği yerlerde sürüş bataryaların şarj olmasını sağlayan endüksiyon şarj sistemi ile donatıldı ve böylece kablosuz şarj pratikliği sunuluyor. 19_19 Concept, ister dağ, isterse de deniz kenarı olsun tüm ülkeyi bir uçtan diğerine gezecek konforu ve teknik altyapıyı sunuyor. 19_19 Concept aynı zamanda elektrikli araçların genel sorunu olan menzil kısıtlamasını da aşıyor ve tamamen yeni imkânlar sunuyor.