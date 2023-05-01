Chery’den TIGGO ailesine hibrit seçeneği

CARMEDYA.COM – Chery, 75 kilometreyi sadece elektrikle katedebilen ve 1000 kilometrelik menzil sunan TIGGO 8 PRO e+ ve TIGGO 7 PRO e+ modellerini tanıttı.

Dünyanın ilk DHT teknolojisi ile Chery, 3 motor, 3 vites, 9 çalışma modu ve 11 vites oranına sahip benzinli ve elektrik motorları, motor kontrolörü ve şanzımanı ilk kez bir araya getiriyor. Sistem, 1.5T hibrite özgü bir motor ve yüksek enerji yoğunluğuna sahip batarya ile yakıt (benzin) ve elektrikli sürüş arasında geçiş yaparak, yaklaşık 1000 kilometre menzil sunuyor. TIGGO 8 PRO e+ aynı zamanda, sınıfı için dikkat çekici bir menzil olan 75 kilometrelik mesafeyi tamamen elektrik motoruyla kat edebiliyor. Böylece, yüksek gaz tepkisi ve orta ve düşük hızlarda son derece sessiz bir ortam sağlayarak tamamen elektrikli sürüş deneyimi yaşatıyor. Chery’nin 1.5T hibrit motor ile donatılan TIGGO 8 PRO e+ modeli 0’dan 100 km/s hıza 7,5 saniyede ulaşıyor.

Modelde 10 adedin üzerinde ADAS (Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri) işleviyle TIGGO 8 PRO e+, üstün sürüş güvenliği de sağlıyor.

Chery’nin yeni bir enerji dış tasarımına sahip ilk PHEV modeli olan TIGGO 7 PRO e+, teknolojik konfigürasyon ile modaya uygun bir görünümü birleştiren lüks bir SUV olarak öne çıkıyor. Modelde 24,6 inçlik çift dev ekran, eller serbest elektrikli bagaj kapağı ve kablosuz akıllı telefon şarjı gibi dikkat çeken donanımlar bulunuyor.

Chery, TIGGO 8 PRO e+ ve TIGGO 7 PRO e+ olmak üzere iki PHEV ürünün ardından gelecekte ayrıca BEV (Bataryalı elektrikli araç) ve diğer güç türleri şeklinde daha fazla yeni enerji ürünü pazara sunmayı hedefliyor.