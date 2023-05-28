Chery Türkiye satış sonrasına odaklanıyor

CARMEDYA.COM – Mart 2023’ten itibaren 3 yeni SUV modelini Türkiye’de satışa sunan Chery, satış sonrası hizmetleriyle de müşteri memnuniyetine odaklanıyor.

Türkiye’nin 19 ilinde 26 bayisinde hizmet veren Chery Türkiye, Chery markalı ürünleri satın alan müşterilerine tüm yetkili satıcılarında satış ve satış sonrası hizmet vermeye devam ediyor. Chery, yüzde 80’i aşan parça mevcudiyeti ile satış sonrası hizmet verirken stokta bulunmayan acil parçalar için her ay 4 kez uçak kargo ile tedarik sağlıyor. Bu da bulunmayan acil parçaların bir an önce müşteri araçlarına teminini önemli ölçüde hızlandırıyor.

OMODA 5, TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO olmak üzere üç yeni SUV modelini mart sonunda Türkiye pazarında satışa sunan Chery Türkiye, 5 yıl veya 150 bin kilometrelik garanti sunuyor. Ayrıca şirket, satışını gerçekleştirdiği araçları 5 bin km’de yetkili servislerinde ağırlayarak, parça değişimi olmadan genel bir check-up yaparak, satış sonrasında müşterileri ile sürekli iletişim halinde olmayı sürdürüyor. Bu bakımda genel bir check-up hizmeti verilirken müşterilerin tüm soruları yanıtlanıyor ya da araçlarla ilgili merak edilen konular aydınlatılıyor. Bununla birlikte müşterilerine Tur Assist şirketi ile 7/24 ücretsiz yol yardımı sunan Chery, 15 binkm/1 yıl bakım aralıkları ile satış sonrası hizmetini sürdürüyor.