Chery markası Tiggo 8 Pro ile ivme kazandı

CARMEDYA.COM – Bir önceki yıla göre kümülatif ihracat satışlarını yüzde 70,9 artıran Chery, bu başarıda büyük katkısı bulunan amiral gemisi SUV modeli Tiggo 8 Pro ile yakında Türkiye yolarıyla buluşacak.

Kullanıcılara daha lüks ve ayrıcalıklı bir sürüş deneyimi sunmayı amaçlayan Tiggo 8 Pro’nun iç mekanı, yalın ve zarif bir çizgiye sahip. Lazer işlemeli kavisli yüzeylerle dikkat çeken kabin, siyah ve kahverengiden oluşan çift renkli yapısıyla üst sınıf bir atmosfer sunuyor.

Araca binerken ilk temas noktası olan koltuklar, aracın lüks konseptini güçlendiriyor. Açık kahverengi deri koltuklar üç boyut duygusunu geliştiren kapitone teknolojisiyle süsleniyor. Çift dolgulu köpük işlemi ve konfor süngeri, minderin destek etkisini en üst düzeye çıkarıyor. Güçlü yan destekler dinamik sürüşlerde vücudu destekliyor. Ayrıca sürücü koltuğu, altı yönlü elektrikli ayar, ısıtma ve soğutma özellikleriyle sürücünün mevsimsel değişimlerden bağımsız olarak her zaman en üst konfor deneyimi yaşamasına katkı sağlıyor. Konsol, 24,6 inçlik çift ekran ve 8 inçlik dokunmatik LCD klima ekranı ile üçlü ekran konseptiyle premium markaların benzeri bir genel tasarım sergiliyor. Model, yeni nesil 4.0 ADAS sisteminin yanı sıra elektronik vites kolu, akıllı telefonlar için kablosuz şarj ve akıllı telefon unutma-hatırlatıcısı gibi işlevlerle öne çıkıyor.

Sessiz kabin

Tiggo 8 Pro, NVH performansı açısından gürültüyü etkin bir şekilde engellerken ses emici kumaş alanlar sesi kaynağında azaltıyor. Harici olarak kontrol edilen, değişken hacimli kompresör ve PWM elektrotsuz fan gibi önlemlerle, kabin içinde kütüphane sessizliğinde sakin ve dingin bir ortam oluşturuyor. Sony imzalı ses sistemi, seyahatleri aslına uygun ses kalitesiyle daha da keyifli kılıyor. Önde akıllı çift bölge ve arkada bağımsız klima sistemi, N95 sınıfı araç klima teknolojisinin de katkısıyla son derece konforlu iklimlendirilmiş bir ortam sunulmasını sağlıyor. Orta kol dayamanın altında, sıcak yaz aylarında soğuk içecekleri saklamayı kolaylaştıran, soğutma işleviyle geniş bir depolama alanı bulunuyor.

Yeni ödüller

Chery Tiggo 8 Pro, Filipin Uluslararası Otomobil Fuarı’nda “En İyi Orta Boy Crossover Araç Ödülü”nü kazanırken, aynı zamanda Brezilya’da devlet konuklarını karşılama aracı olarak da görev yapıyor. Bu yılın başında 500 bininci Tiggo 8 Pro üretim hattından başarıyla indi. Bu başarı, Chery ürünlerinin amiral gemisi konumuyla 500 binlik üretim adedine ulaşan ilk Çinli 7 koltuklu orta boy SUV unvanının kazanılarak, “Chery Speed” felsefesini destekledi.