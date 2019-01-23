CARMEDYA.COM – Madeni yağ üreticilerinden Castrol, Türkiye’nin ilk ve tek bitkisel bazlı motor yağını pazara sundu.

Yüzde 25’i şeker kamışından elde edilen baz yağdan oluşan Castrol Magnatec Bio-Synthetic, karbon nötr oluşuyla da farklılaşıyor. Ürünün pazara girişini, Z kuşağının ekolojik hassasiyetlerini ortaya koyan araştırma sonuçları ile birleştiren Castrol, motor yağı pazarında çevresel sorumluluk hareketinin öncüsü olmayı hedefliyor.

“Sektörde ‘pozitif değişim’ başlatıyoruz”

Castrol Magnatec Bio-Synthetic lansmanında konuşan Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Aslı Yetkin Karagül, ihtiyaçların artması ve yaşam tarzının gelişmesiyle yükselen enerji talebiyle iş alanlarını büyüttüklerini belirterek; Castrol’ün çevresel sürdürülebilirlik konusunda kendi sektörünün öncü kuruluşlarından biri olduğuna dikkat çekti. “Bu ürün geleceğe dönük bir ürün” diyen Karagül, “Castrol trendleri takip eden değil, trendleri belirleyen bir marka. Dünyanın her yerinde sayısız araştırmalar yapıyoruz. Hedef kitleyi kapsayan kamuoyu araştırmaları bir yana, global stratejimizi pek çok başlığa göre belirliyoruz. Bu araştırma ürün lansmanıyla doğru yolda ilerlediğimizi teyit eden bir veri” dedi.

Z kuşağı şirketleri çevreci olmaya zorluyor

Castrol tarafından, Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat liderliğinde yapılan araştırmaya göre; Z kuşağı gençlerinin yüzde 78’i çevre ile ilgili konuların kendilerini ilgilendirdiğini belirtiyor. Şirketleri çevreci olmaya zorlayan Z kuşağı, markaların çevresel sürdürülebilirliğe dikkat etmesi konusunda belirleyici bir role sahip. ERA Research Company tarafından 20-25 Aralık 2018 tarihleri arasında Türkiye genelini temsilen, 12 ilde, 15-23 yaş arasındaki Z kuşağı gençleri üzerinde yüz yüze ve telefonla yapılan araştırmaya göre;

-Z kuşağı gençlerinin yüzde 78’i çevresel meselelerle ilgileniyor. Bu konuya ilgi yaş ile paralel olarak artıyor.

-Gençlerin %73’ü çevre dostu markaları tercih ediyor.

-Gençlerin %65’i firmaların çevre duyarlılığına dikkat ediyor. Kadınların duyarlılığı erkeklerden anlamlı olarak daha yüksek görünüyor.

-Gençlerin %51’i fiyatı daha yüksek olsa bile çevreye zarar vermeyen firmaların ürünlerini satın alıyor.