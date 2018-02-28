CARMEDYA.COM – CARMEDYA’nın 172 sayfalık yeni sayısı yayına girdi. 56.3 mb boyuta sahip ücretsiz dergiyi aşağıdaki linklerden veya www.carmedya.com adresli sitedeki dergi kapağı görsellerine tıklayarak indirebilirsiniz.
Carmedya’nın yeni sayısında Mercedes-Benz’in yenilenen kompakt modeli A Serisi’nin Amsterdam’da ve Rolls-Royce Phantom VIII modelinin İstanbul’da gerçekleşen lansmanından bilgileri bulabilir, Yeni Dacia Duster ile dizel motorlu Honda Civic Sedan modellerinin ilk sürüş izlenimlerini okuyabilirsiniz.
Carmedya Mart 2018 Sayısı Yayında!
Tesla markasının otomotiv sektörüne etkilerinin incelendiği dergide BMW X3 xDrive20d, Mazda MX-5 RF 1.5 SKYACTIV-G, Renault ZOE, Ford Fiesta 1.5 TDCi, Opel Crossland X 1.6 CDTi, Peugeot 3008 1.2 PureTech 6MT, Isuzu D-Max V-Cross 4×4 6A/T ve Karsan Jest+ Premium modellerini kapsayan tam 8 farklı sürüş izlenimine yer veriliyor.
Şubat ayının öne çıkan haberleri ve otomotiv dünyasındaki son gelişmeleri bulabileceğiniz dergiyi web sitesi dışında AppStore ve PlayStore’da kendi uygulamasıyla indirebileceğiniz gibi, Turkcell Dergilik, Issuu ve Joomag platformlarında da online okuyabilirsiniz.
Keyifle okumanız dileğiyle…
Carmedya Mart 2018 sayısını indirmek için tıklayın