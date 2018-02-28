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Carmedya Mart Sayısı Yayında!

Yazan Önder Canözer -
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CARMEDYA.COM – CARMEDYA’nın 172 sayfalık yeni sayısı yayına girdi. 56.3 mb boyuta sahip ücretsiz dergiyi aşağıdaki linklerden veya www.carmedya.com adresli sitedeki dergi kapağı görsellerine tıklayarak indirebilirsiniz.

Carmedya’nın yeni sayısında Mercedes-Benz’in yenilenen kompakt modeli  A Serisi’nin Amsterdam’da ve Rolls-Royce Phantom VIII modelinin İstanbul’da gerçekleşen lansmanından bilgileri bulabilir, Yeni Dacia Duster ile dizel motorlu Honda Civic Sedan modellerinin ilk sürüş izlenimlerini okuyabilirsiniz.

Carmedya Mart 2018 Sayısı Yayında!

Tesla markasının otomotiv sektörüne etkilerinin incelendiği dergide BMW X3 xDrive20d, Mazda MX-5 RF 1.5 SKYACTIV-G, Renault ZOE, Ford Fiesta 1.5 TDCi, Opel Crossland X 1.6 CDTi, Peugeot 3008 1.2 PureTech 6MT, Isuzu D-Max V-Cross 4×4 6A/T ve Karsan Jest+ Premium modellerini kapsayan tam 8 farklı sürüş izlenimine yer veriliyor.

Şubat ayının öne çıkan haberleri ve otomotiv dünyasındaki son gelişmeleri bulabileceğiniz dergiyi web sitesi dışında AppStore ve PlayStore’da kendi uygulamasıyla indirebileceğiniz gibi, Turkcell Dergilik, Issuu ve Joomag platformlarında da online okuyabilirsiniz.

Keyifle okumanız dileğiyle…

Carmedya Mart 2018 sayısını indirmek için tıklayın

Carmedya Mart 2018 sayısını sayfada açmak için tıklayın

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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