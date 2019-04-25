CARMEDYA – Özel yarış statüsünde düzenlenen “4×4 Dünyası ATV Challenge” yarışı yeni ikili kalkışlı formatıyla seyirciden tam not aldı.

Şile Yeşilvadi’de yapılan yarışta 30 sporcu kıyasıya mücadele verdi. Günün sonunda birincilik kupasını kaldıran isim yarışa Kuzey Kıbrıs’tan katılan Sona Singh oldu.

Heyecan Dolu Yarış

Geçtiğimiz yıllarda “Yeşilvadi ATV Cup” ismiyle düzenlenen heyecan dolu yarış, 5 yıl aradan sonra yeni ikili kalkışlı formatı ve “4×4 Dünyası ATV Challenge” ismiyle parkurlara geri döndü. 20 Nisan Cumartesi günü teknik kontrol ve sıralama turları yapıldı. 21 Nisan Pazar günü teknik kontrolden geçmiş tüm yarışmacılar saat 10:00’da ilk startlarını aldılar. Start listesi bir gün önce sıralama turlarında yapılan zamanlara göre belirlendi. Yarışçılar, en iyi zamanı yapanlardan başlamak üzere kategori ayrımı yapılmadan liste sırasına göre 2’li eşleşme ile parkura çıktılar ve ikişer tur attılar. Bu seanslar gün boyunca toplam 3 yarış olacak şekilde devam etti.

Genel Klasman Oluşturuldu

Üç yarışın tamamlanmasının ardından yapılan zamanlar toplandı ve Genel Klasman oluşturuldu. Bu üç yarışın toplam zamanı S1, S2 ve S3 kategorilerinde dereceye girenleri belirledi. Kısa bir aranın ardından final turuna geçildi. Final turunda üç yarış toplamı en iyi zamanı yapan 4 yarışçı kendi aralarında yine ikili gruplar halinde start aldılar. Son derece heyecanlı ve coşkulu geçen bu final turları zaman tutulmadan, eleme sistemi ile yarışın galibini belirledi.

Yarış Birincisi Kıbrıs’tan

4×4 Dünyası ATV Challenge Birincisi yarışa Kuzey Kıbrıs’tan katılan Sona Singh olurken, Ahmet Özgül İkinci ve Haktan Özkul Üçüncülük kupasını kaldıran isimler oldular. Sınıflarda ise S1 Kategorisi Birincisi Haktan Özkul, İkincisi Erkan Uzlaş ve Üçüncüsü Yiğit Anıl Arseven oldu. S2 Kategorisi Birincisi Sona Singh, İkincisi Ahmet Özgül ve Üçüncüsü Eren Kaynak oldu. S3 Kategorisi Birincisi ise Furkan Yıldız olurken, İkinci Cihat Muhammet Sancak ve Üçüncüsü Onurcan Baş olarak açıklandı. Yarışta dereceye girenlerin kupalarını Şile Belediye Başkanı Sayın İlhan Ocaklı verdi.

Çamurda Drag

Resmi yarışların tamamlanmasının ardından seyirciler için yeni heyecan “Çamur Çukuru” oldu. Etkinliğe gelen tüm ATV sahiplerine açık olan, tamamen eğlence ve çamur odaklı olan parkurda kaybedenin hemen elendiği 2’li kalkışlar yapıldı. Seyircilerin yoğun alkışları altında gerçekleşen “Çamur Drag” kalkışları sonunda Murat Yatgın Birinci ve Ahmet Özgül İkinci oldu.