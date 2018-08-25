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Bugatti Divo ortaya çıktı

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA – Bugatti bu zaman kadar hızlı ve pahalı otomobiller karşımızdaydı. Şimdi ise Divo ile şıklık ve pahalılık temasını işleyerek karşımızda.

Chiron ile benzerliği var

Bugatti Divo Tasarım anlamında Chiron’a benzemesiyle dikkat çeken model, gören herkesi kendine hayran bırakıyor. Tasarımın yanı sıra aerodinamik konulara da önem veren marka, arka bölümde kullandığı kanat sayesinde 90 kg ağırlığında downforce etkisini modele sunabilmiş.  Bugatti Divo ön bölümde büyük hava girişleri ve yönlendirme panelleri sunulmuş. Bu parçalar modelin soğutulmasında kullanılıyor. Yine akabinde aerodinamik yapıya katkı sağladığı da aşikar. Otomobilin ön bölümü gibi arkası da futüristik. Dört çıkışlı egzoz sistemi otomobili sportif göstermiş. Arka spoiler ise Chiron’a göre %23 daha geniş.

1479 HP güç

Modelin kalbinde 8 litrelik w16 motor sunuluyor. Bu motor 1479 HP güç üretiyor. Motor bu konuda dört turbodan da fazlasıyla yardım alıyor. Modelin maksimum hızı ise 380 km/s. Model Chiron’a göre 35 kg daha hafif. Ayrıca daha keskin direksiyon tepkilerine de sahip.  Modelin fiyatı ise 5.8 milyon Dolar.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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