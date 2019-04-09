CARMEDYA – Rolls-Royce modellerini kendimizi daha özel hissetmek için satın alıyoruz.

İşte bu farklı özelliklerden öyle biri var ki görenleri hayrete düşürebilir. Bu otomobilde isterseniz özel bir donanım ile şoför ve yolcu kabinini birbirinden ayırabilirsiniz. Özel olarak sipariş edilen bu örnek Hong Kong’da bir müşteriye teslim edilmiş. Özelliği ise bir camekan ile şoför ile arka yolcu bölmesi birbirinden ayrılmış.

Mahrumiyet sağlanıyor

Bu bölüm özel olarak tasarlanmış ve daha çok mahrumiyet isteyen kullanıcılara özel olarak üretiliyor. Ortadaki cam özel bir sistem ile kombine edilmiş ve istenildiğinde tamamen karartılabiliyor. Bunun yanında otomobilin bu bölümü yalıtım konusunda da desteklenmiş. Yani şoför ile konuşmak isterseniz telefon kullanmanız gerekecek. Arka bölümde sunulan alan zaten yeterli konumda. Ayrıca kullanılan döşemeler otomobili fazlasıyla havalı kılıyor.