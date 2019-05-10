Borusan Otomotiv Motosport puan ile döndü

CARMEDYA – Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), son yarışın gerçekleştirildiği Brands Hatch’ten değerli puanlarla döndü.

Geçtiğimiz hafta sonu İngiltere’nin ünlü Brands Hatch yarış Pisti’nde gerçekleşen GT4 European Series ikinci ayak yarışları 11 farklı markadan 34 otomobilin renkli mücadelesine sahne oldu. Ülkemizi temsilen takım ile özdeşleşmiş turkuaz otomobil ile piste çıkan şampiyon pilotlarımız Levent Kocabıyık ve İbrahim Okyay, Cumartesi günü gerçekleşen antrenman seanslarında değişken hava koşullarına göre farklı otomobil ayarlarını denedi. Aynı gün yapılan sıralama turlarının sonunda ise start gridinde gruplarında ilk yarış için 8., ikinci yarış için 10. sırayı elde etti.

Kıran kırana mücadele

Pazar günü kuru hava koşullarında gerçekleşen ve binlerce seyirci tarafından izlenen yarışlar, ekiplerin kıran kırana mücadelesine sahne oldu. Sıklıkla meydana gelen kazalar nedeniyle yarışta pek çok kez sarı bayrak sallandı. İlk yarışta start alan Levent Kocabıyık ve pit stopta direksiyonu devralan İbrahim Okyay, grubunda 8. olarak finiş gördü. İkinci yarışta lastik patlaması nedeniyle pit stop öncesinde zaman kaybına uğrayan BOM ekibi, damalı bayrağa 6. sırada ulaştı. FIA onaylı GT4 European Series’te BMW M4 GT otomobilleri ile yarışan BOM’un sıradaki yarışı Fransa’nın Paul Ricard Pisti’nde gerçekleşecek.