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Borusan Otomotiv Motorsport’tan ilk sana gerçeklik adımı

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA – Borusan Otomotiv Motorsport sanal gerçeklik projesinden için ilk pilotunu seçti. Marka bu adım ile tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Borusan Otomotiv Motorsport, sanal gerçeklik projesi için ilk adımını attı. Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) E-Team GT Kupası’nın 20 finalistinin katıldığı BOM Akademi Performans Sürüş Eğitimi sırasında gösterdikleri başarı sayesinde seçilen 4 genç katılımcı gerçek yarış otomobilleriyle ilk kez buluştu. BOM’un tecrübeli pilotları önderliğinde motor sporları eğitimi almak üzere İzmit Körfez Pisti’nde bir araya gelen adaylar, aynı zamanda 2019 Türkiye Pist Şampiyonası’nın bir yarışında start almak üzere birbiri ile mücadele etti. Kaan Kalkavan, Tunca Gönüldaş, Mertcan Solak ve Ufuk Baba’dan oluşan genç pilot adayları takımın bu yıl GT4 Avrupa Serisi’nde yarışacağı BMW M4 GT4’ün direksiyonunda piste çıkarak unutulmayacak bir deneyim yaşadığı test gününde, sanaldan gerçeğe giden yolda seçilen isim de takım yöneticileri tarafından belirlendi. Bugüne kadarki performanslarının tamamının göz önüne alındığı detaylı incelemelerin sonucunda Tunca Gönüldaş, BOM ekibinde yer almaya hak kazandı.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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