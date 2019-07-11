Borusan Otomotiv Motorsport Zandvoort Pisti’nde

CARMEDYA – -Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), bu hafta sonu GT4 European Series’in beşinci ayak yarışları kapsamında ilk kez Hollanda’nın Zandvoort Pisti’nde yarışmaya hazırlanıyor.

Savaş döneminin ardından 1948’de Hollanda’ya F1 sahnesine yer bulmak için açılan ve asıl tarihi 1930’lu yıllarda yapılan sokak yarışlarına dayanan Zandvoort Pisti, bugün kullanılan şeklini 1999 yılında aldı. Deniz kenarında yer alan 4,252 km uzunluğundaki pist, inişleri, yokuşları ve en ufak pilotaj hatasını affetmeyen yapısı ile fark yaratıyor.

2019 GT4 sezonunun ilk ayağında start alan Türkiye Şampiyonu Levent Kocabıyık, bu yarışta direksiyonu takım arkadaşı İbrahim Okyay ile paylaşacak.

Cumartesi günü gerçekleşecek ilk yarış Türkiye saati ile 13:50’de, Pazar günkü ikinci yarış ise 12:25’te start alacak. Yarış ayrıca organizatörün YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek.