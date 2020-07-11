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Borusan Otomotiv Motorsport GT4 Avrupa Serisi’ne hazırlanıyor

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv Motorsport, 2020 GT4 Avrupa Serisi için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Takım Menajeri Ahmet Köseleci, pandemi dönemi boyuncu geçirdikleri hazırlık süreçlerini BMW’nin global basın sitesinde anlattı.

Borusan Otomotiv Motorsport, kazandığı 16 şampiyonluğun yanı sıra, BMW’nin global basın sitesinde de kendine yer bularak ülkemizin tanıtımına katkıda bulunurken, Takım Menajeri Ahmet Köseleci, pandemi döneminin yol açtığı tedirginliğe rağmen özellikle BOM E-Team’in online olarak düzenlenen bir çok organizasyonda kendine yer bulduğunu belirtti. Ayrıca, Covid-19 araştırmaları için yaratılan fonlara katkı sağlamak amacıyla düzenlenen çeşitli turnuvalarda da yer aldıklarını ifade etti.

Borusan Otomotiv Motorsport olarak, kurulduğu günden bugüne kadar, çok yoğun bir takvimde yarıştıklarını belirten Takım Menajeri Ahmet Köseleci, pandemi döneminde dinlenmek için zaman bulduklarını, fakat aynı zamanda pistlerden uzak kaldıkları için de biraz sıkıldıklarını belirtti.

GT4 Avrupa Serisi’nin 25 Temmuz’da gerçekleşecek ilk yarışını sabırsızlıkla beklediklerini söyleyen Köseleci, “Sezona Mart ya da Nisan ayında başlamaya alışığız, bu yüzden tekrar yolda olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Imola bizim favori pistlerimizden biri ve yedinci kez orada yarışacağız. Sezonun ilk yarışı orada olacağı için ayrıca çok mutluyuz” dedi.

BMW’nin global basın sitesinde hem Borusan Otomotiv Motorsport’un kadrosunu, hem de bu zamana kadar kazandıkları başarıları detaylı olarak anlatma fırsatı yakalayan Ahmet Köseleci, yeni sezonda ilk kez iki otomobille yarışacaklarını ve genel takımlar sıralamasında daha rekabetçi olmak istediklerini belirterek sözlerini tamamladı.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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