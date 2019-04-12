Borusan Motorsport Monza’da Piste Çıkıyor

CARMEDYA – GT4 Avrupa Serisi’nde temsil eden ilk ve tek Türk takım olan Borusan Motorsport Monza’da 2019 sezonunun ilk yarışına çıkıyor.

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), milli sporcuları Levent Kocabıyık, Fatih Ayhan ve İbrahim Okyay ile yeni sezonda Türkiye’yi Avrupa’da temsil etmek üzere yeniden pistlere çıkıyor. Avrupa’nın en zorlu serilerinden biri olarak bilinen GT4 Avrupa Serisi’ndeki ilk startını 2018’de alan BOM, bu renkli şampiyonada 11 farklı markaya ait 23 takım, 37 otomobil ve 19 farklı milletten 74 pilot ile mücadele edecek.

İlk ve tek temsilci

2006 yılından beri SRO Motorsports Group tarafından, FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) onaylı olarak organize edilen GT4 Avrupa Serisi’nde ülkemizi temsil eden ilk ve tek takım olan Borusan Otomotiv Motorsport, İtalya’nın efsanevi Monza Pisti’nde gerçekleşecek olan ilk ayak yarışlarına podyum hedefi ile yola çıkıyor.

Testleri devam ediyor

İzmit Körfez Pisti’nde düzenlenen etkinlikte BMW M4 GT4’ün son testlerini de gerçekleştirme fırsatı bulan BOM pilotları Levent Kocabıyık ve İbrahim Okyay da otomobilin performansından son derece memnun olduklarını ifade ettiler. Yapılan test turlarında incelenen datalar ışığında otomobilin bazı ayarlarında son düzeltmeleri gerçekleştiren teknik ekip, ‘yeni sezona hazırız’ mesajı verdi.