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BOM’un genç pilotları Nürburgring’de podyumda!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv Motorsport’un genç pilotları Cem Bölükbaşı ve Yağız Gedik, GT4 Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

Gruplarında elde ettikleri üçüncülük ile bu sezon gerçekleşen Imola ve Misano yarışlarından sonra Nürburgring’de de podyuma çıkan Cem Bölükbaşı ve Yağız Gedik, şampiyonanın ilk 3 ayağından da kupa ile ayrılma başarısı göstermiş oldular.

Borusan Otomotiv Motorsport’un iki tane BMW M4 GT4 otomobille yarıştığı seride, bir sürpriz daha yaşandı. 13 kapı numaralı ikinci otomobilde start alan deneyimli pilot İbrahim Okyay, Borusan Otomotiv Motorsport’un genç yetenek projesi kapsamında misafir pilot olarak davet ettiği Hasan Tansu ile birlikte yarıştı. 2016 BOM Akademi Kupası birincisi ve 2019 Türkiye Pist Şampiyonası Super Production Grup Şampiyonu Hasan Tansu ile İbrahim Okyay, gruplarında elde ettikleri dördüncülük başarısı ile takımlar mücadelesinde önemli puanlar toplamayı sürdürdüler.

Borusan Otomotiv Motorsport, Almanya’nın Nürburgring pistinde gerçekleşen yarış ile 6 hafta sonu toplam 12 yarıştan oluşan GT4 Avrupa Şampiyonası’nın ilk altı yarışını başarıyla tamamlamış oldu. Serinin sonraki yarışları 25-27 Eylül’de Zandvoort Hollanda, 22-25 Ekim’de Spa-Francorchamps Belçika ve 13-15 Kasım’da Circuit Paul Richard Fransa’da gerçekleşecek.

Borusan Otomotiv ana sponsorluğunda yarışan Borusan Otomotiv Motorsport’un diğer sponsorları arasında Shell, Borusan Lojistik ve Glasurit yer alıyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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