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BOM E-Team pilotları zorlu sınava hazırlanıyor

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA – BOM E-Team, 2018 GT Kupası finalistleri arasından seçtiği 3 başarılı e-sporcu ile uluslararası yarışlarda start almaya hazırlanıyor.

Daha birinci yılını doldurmadan SRO Esport GT Series’de PRO kategorisine davet edilen BOM E-Team’in sanal pilotları, antrenmanlarına tüm hızları ile devam ediyor.

13-14 Nisan’da gerçekleşecek

Organizatörler tarafından yapılan incelemeler sonucunda her yarışta Pro koltuğu garantilenmiş olan BOM E-Team’in sporcuları, şampiyonanın gerçekleşeceği pistleri sanal ortamda sıkı bir antrenman programı dahilinde çalışmalarına başladı. Tam bir takım ruhuyla hareket eden e-sporcular Batuhan Ünlü, Ufuk Baba ve Mertcan Solak, Borusan Otomotiv Motorsport’un başarı geleneğini sürdürmek için sanal pistlerde olacak. 13-14 Nisan’da gerçekleşecek Monza yarışında turkuaz takımın koltuğunda oturacak olan Batuhan Ünlü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Bundan 1 yıl önce hayal bile edemeyeceğim bir fırsat elde ettiğim için çok mutluyum. BOM E-Team 2019’a seçilmiş olmaktan gurur duyuyorum. Borusan Otomotiv Motorsport’a yakışır şekilde mücadele etmek için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

Özel davet

Dünya çapında FIA onaylı bir motor sporları yarış organizatörü olan SRO Motorsport’un Assetto Corsa Competizione platformu üzerinden hayata geçirdiği SRO Esport GT Series, Pro, Silver ve Amatör gruplarda gerçekleşecek ve dünyaca ünlü pistlerde, Blancpain yarışlarına paralel olarak koşulacak. BOM E-Team, bu önemli şampiyonada, yalnızca organizatörün özel daveti ile katılım gerçekleştirilebilen Pro grupta yer alıyor. Şampiyonanın yarışları Monza, Paul Ricard, Spa ve Nürburgring pistlerinde gerçekleşecek ve kazananlar Blancpain pilotları ile beraber podyuma çıkacak. Podyum derecesi elde eden e-sporcular aynı zamanda Barcelona’da gerçekleştirilecek büyük finale çıkma hakkı kazanacak.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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