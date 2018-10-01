Bollinger Motors elektrikli SUV peşinde

CARMEDYA.COM – Bollinger Motors SUV dünyasına elektrikli bir model ile bomba gibi düşmek istiyor. Bunun içinse ciddi bir çalışma içerisinde.

Parçaların tamamı çıkarılabilir

Yeni SUV modelde modülerlik ön planda. Çatı bölümündeki tüm parçalar isteğinize göre çıkarılabilir. Ön ve arka cam haricinde tüm camların sökülebilir bir yapıda olacağını marka belirtmiş. Müşteri iki farklı seçenek ile bu tavanı alabilecek. İsterse cam isterse alüminyum kafes müşterilerin beğenisine sunulacak. Üretilecek olan model 322 kilometre menzile sahip olacak. Araçta 120 kWh pil kapasitesinin sunulacağı biliniyor. Toplamda modelin 520 HP gibi büyük bir güce sahip olacağını marka yetkilileri söylüyor. Modelin torkunun ise 696 Nm olacağı da biliniyor. 2 ton ağırlığın üzerinde olan model 0-100 hızlanmasını 6.5 saniyede tamamlıyor olacak. Modelde 254 ila 508 mm arasında yüksekliği değişebilen süspansiyon sistemi yer alacak. Buda onu arazide yenilmez hale getirecek.