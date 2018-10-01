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BMW’nin yeni dijital kokpiti karşınızda

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – Fark etmediyseniz, BMW’nin en yeni modelleri artık farklı bir dijital panel ile gelecek. BMW İşletim Sistemi 7.0’a sahip bir kokpiti yeni modellerinde sunacak.  

Yeni panel hangi modellerde yer alacak?

Bu panel yeni X5, 8-Serisi, Z4 ve çok beklenen 3 Serisi’nde de kullanılacak. Bilgi eğlence sisteminin büyüklüğü 10.25 inç olarak belirlenmiş. Bu ekran yüksek çözünürlüklü ve dokunmatik özelliğe sahip. Gösterge paneli de dijital olarak 12.3 inç büyüklüğünde sunuluyor.  BMW’nin yeni sistemi klasik iDrive sistemiyle, dokunarak veya ses komutlarıyla yönetilebilecek. Yeni gelişmiş ses kontrolü, BMW’nin ‘doğal dil anlayışı’ ile geliştirildi. Yani sistem üzerinde çalışmanız için konuşmalarınıza çok fazla dikkat etmeniz gerekmeyecek. Ortadaki ekran kolay kullanım açısında kısa yollar ile birlikte geliyor. Böylelikle en çok kullandığınız menüleri buralara konumlayabiliyorsunuz.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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