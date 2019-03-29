CARMEDYA – Geçtiğimiz aylarda Honda’nın fabrika kapatma kararını alan BMW, ilgisini bu tesis üzerine yoğunlaştırdı.

Honda’nın İngiltere’deki fabrika kapatma haberini duyan BMW, bu tesise talip olduğunu bildirdi. Bu tesis yılda 150 bin araç üretim kapasitesine sahipti. 3500 kişinin çalıştığı bu tesisin kapanması, büyük bir şok yaratmıştı.

BMW bu fabrikayı istiyor

BMW üretim kapasitesini arttırmak için devreye girerek bu fabrikayı istediğini bildirdi. Henüz netleşmese de, BMW’nin bu fabrikada X1 modelini inşa etmesi planlanıyor. Swindon fabrikasını satın almak, Swindon yakınlarında bir pres fabrikası, Hams Hall’da bir motor fabrikası ve Oxford’da bir araç montaj tesisi olan BMW için olumlu olacaktır. Bu fabrikada marka UKL platformunu kullanan tüm üyelerin üretilme opsiyonu da olacak.