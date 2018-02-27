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BMW X2 sDrive20i M Sport görücüye çıktı

Yazan Kübra Yeşilkaya -
bmw x2 sdrive20i

CARMEDYA.COM – BMW, orijinal X5’in ortaya çıkmasından bu yana, son birkaç yıl içerisinde daha sportif modelleri bünyesinde barındırmaya başladı.

BMW X2 sDrive20i M Sport görücüye çıktı

bmw x2 sdrive20i

Bunlardan biride yeni X2 sDrive20i M Sport. Bu model, mevcut tek motor spesifikasyonu olan xDrive28i’nin bulunduğu Kuzey Amerika’da sunulmuyor. Ancak dünyanın başka yerlerinde – örneğin Abu Dhabi’de sunulan modellerden biri. Model 2.0 litre hacminde motora ve 187 HP güç değerine sahip. Otomobilde mavi renk dikkatlerden kaçmıyor. Otomobili çok çekici kılan bu rengin yanı sıra, üzerinde sunulan jantlar ile model fazlasıyla sportif görünüyor. Modelin fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi yer almıyor.

 

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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