CARMEDYA.COM – BMW X1 ve X2 modelleri için motor gamını genişletiyor. Marka bu modellere yeni dizel motor seçeneği koyacak.

Yeni dizel motor

Yeni motor X1 ve X2 modellerinde sunulacak ve sDrive20d sürümü olarak adlandırılacak. 2.0 litrelik motor 187 HP güç üretecek. 2 litre dizel motor dört silindirli olarak sunuluyor. Gücünü ön lastiklerden yere aktaran model, sekiz ileri otomatik şanzıman kombinasyonuyla müşterilere destek olacak. Bunun yanında marka 18d versiyonu olarak da 148 HP güç sunan daha az güçlü dizel motoru da size sunacak.

BMW 1 serisine yeni bir versiyon

BMW, yeni 1 Serisi’ndeki son rötuşları yaparken, yeni bir Edition M Sport Shadow varyantını da modelde sunulacak. Üç ve beş kapılı konfigürasyonlarda mevcut olacak bu versiyon stil anlamında otomobilin elini kuvvetlendirecek. Bu versiyonda LED destekli farlar, parlak siyah ızgara ve 18 inç alaşımlı jantlar yer alıyor. Bunun dışında siyah krom egzoz uçları da dikkatlerden kaçmıyor.