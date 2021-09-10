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BMW ve MINI’den şahıslar için Rent.Ease hizmeti

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Sıfır kilometre BMW ve MINI marka otomobilleri kiralamak isteyen bireyler ya da şahıs şirketi sahipleri artık Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’ndan işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Borusan Otomotiv Premium’un yeni uygulaması Rent.Ease ile Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’ndan BMW ve MINI marka otomobillerin 216d Gran Coupé, 320i Sedan, 520i, X1 sDrive 18i ile MINI Cooper 5 Kapı modelleri ve daha fazlası anahtar teslim fiyatlarının yüzde 22’sinden başlayan tekliflerle 12 ay boyunca kiralanabiliyor.

Kiralamanın tüm avantajlarının yanı sıra bakım, kasko, muayene ve kış lastiği değişimi gibi hizmetleri de kapsayan Rent.Ease ile ilgili detaylı bilgilere Borusan Otomotiv Yetkili Satıcılarından ve https://www.premiumkiralama.com/rent-ease adresinden ulaşılabiliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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