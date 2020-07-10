Buradasınız
Home > Markalar > BMW > BMW Türkiye E-Spor heyecanına ortak oldu

BMW Türkiye E-Spor heyecanına ortak oldu

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW, E-Spor dünyasını destekleme vizyonuyla yola çıkarak gençlerin önünü açmaya devam ediyor.

İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen ve sosyal mesafeli ilk E-Spor etkinliği olarak kayıtlara geçen Red Bull M.E.O.’da Yeni BMW 1 Serisi ve Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé modelleriyle boy gösteren BMW, gençlerin dijitalleşen dünyasında yol arkadaşı oluyor.

BMW’lerin içinden Boğaz Turu

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenalarından olan Red Bull M.E.O’nun 4 – 5 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen Türkiye finalleri, İstanbul Boğazı’nda benzeri görülmemiş bir E-Spor turnuvasına sahne oldu. PUBG MOBILE Türkiye şampiyonunun belli olduğu ve feribot içerisinde gerçekleşen organizasyonda, Yeni BMW 1 Serisi ve Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé modelleriyle BMW Türkiye de yerini aldı. E-Spor dünyasının bilinen isimlerinden Oğuzhan Özyetiş Yeni BMW 1 Serisi’yle, Egoist Pati ise Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé’yle otomobillerin içerisinden takımlarına kaptanlık yaparak yarışmacılara yol gösterdi.

“Anadolu Yakası” takımının Harem İskelesi’nden, “Avrupa Yakası” takımının ise Sirkeci İskelesi’nden alınarak İstanbul Boğazı’nda 2 saatlik yolculuğa çıkarıldığı keyifli organizasyonda, kazanan takım Blaze Esports oldu.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    Bu Ferrari tam 800 HP!

    Key Museum Bir Günlüğüne İstanbul’daydı

    Yukarı