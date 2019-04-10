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BMW performans tutkunlarını bir araya getiriyor

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA – BMW M hayranlarını bir araya toplayan sanal şehir “M Town”, otomobil tutkunlarına benzersiz bir ortam sunuyor.

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW, dünyadaki BMW M hayranlarını buluşturan “M Town” adında yepyeni bir sanal şehir kurdu. BMW M tutkunlarının, üye olarak M Town pasaportuna sahip olduğu bu sanal şehirde, büyüleyici bir dünyanın kapıları aralanıyor.

Eşsiz sesler

Pasaportunu alarak BMW M Town’un bir vatandaşı haline gelen katılımcılar, hassas sürüş manevralarına, gösterişli driftlere sahne olan kahve dükkanlarına, M “org”undan gelen eşsiz seslere ve çok daha fazlasına tanıklık edebiliyor. M Town’un pürüzsüz asfaltı lastikleri dansa davet ederken, tüneller harika senfonilere ev sahipliği yapıyor. M Town sakinleri aynı zamanda M Town listerini indirerek, M modellerinin motor ve egzozlarından çıkan muhteşem sesleri akıllı telefonlarında zil sesi olarak kullanabiliyor.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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