BMW performans tutkunlarını bir araya getiriyor

CARMEDYA – BMW M hayranlarını bir araya toplayan sanal şehir “M Town”, otomobil tutkunlarına benzersiz bir ortam sunuyor.

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW, dünyadaki BMW M hayranlarını buluşturan “M Town” adında yepyeni bir sanal şehir kurdu. BMW M tutkunlarının, üye olarak M Town pasaportuna sahip olduğu bu sanal şehirde, büyüleyici bir dünyanın kapıları aralanıyor.

Eşsiz sesler

Pasaportunu alarak BMW M Town’un bir vatandaşı haline gelen katılımcılar, hassas sürüş manevralarına, gösterişli driftlere sahne olan kahve dükkanlarına, M “org”undan gelen eşsiz seslere ve çok daha fazlasına tanıklık edebiliyor. M Town’un pürüzsüz asfaltı lastikleri dansa davet ederken, tüneller harika senfonilere ev sahipliği yapıyor. M Town sakinleri aynı zamanda M Town listerini indirerek, M modellerinin motor ve egzozlarından çıkan muhteşem sesleri akıllı telefonlarında zil sesi olarak kullanabiliyor.