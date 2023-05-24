BMW Motorrad’dan iki yeni model: R 18 Roctane ve R 12 nineT

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye temsilciliğini üstlendiği BMW Motorrad, BMW R 18 Roctane ile BMW Motorrad’ın 100. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan R 12 nineT modellerini tanıttı.

Yeni BMW R 18 Roctane, efsane model R 5’ten izler taşıyan tasarımı ve klasik görüntüsüne rağmen sahip olduğu güncel teknolojisiyle R 18 ailesinin 5’inci üyesi olarak dikkat çekiyor. Aynı segmentte yer alan R 12 nineT ise isminin bu segmentte kullanılan ilk örneği. Modelin isminin gelişimi ise 1200 cc hacmindeki motorundan geliyor.

R 18 ailesinin son üyesi: BMW Motorrad R 18 Roctane

BMW Motorrad’ın teknoloji ile gelenekselliği birleştiren modeli R 18 Roctane, markanın efsane modeli R 5’ten aldığı benzersiz sürüş deneyimi mirasını aerodinamik arka bölüm tasarımıyla destekliyor. R 18 Roctane, Avus metalik siyah gövde rengi ve bu rengin mat siyah görünümüyle geçmişten gelen izlerini dış dünyaya yansıtıyor. Avus metalik siyah gövde rengine ek olarak R 18 Roctane’in opsiyonel renk alternatifi de dikkat çekiyor. Daha önce R 18 Transcontinental modelinde de kullanılan Manhattan isimli gövde rengi, metalik mat görünümüyle dikkat çekiyor.

R 18 Roctane’in şasisinin kalbinde çift döngülü çelik borular bulunuyor. Teleskopik çatallar ve konsoldaki süspansiyon dikmesi; önde 21 inç, arkada ise 18 inç boyutundaki jantlarla kombine ediliyor. Yeni modelin süspansiyon elemanları kasıtlı olarak hiçbir elektronik ayar seçeneğini bünyesinde barındırmıyor.

BMW R 18 Roctane, tamamen BMW Motorrad felsefesine uygun olarak dizayn edilen ayak dayama yerlerine sahip. Böylelikle kullanıcı için daha rahat ve konforlu bir sürüş sunan “ortaya monteli ayaklık” konumunu da beraberinde getiriyor. Silindirlerin arkasında yer alan bu klasik konum, yalnızca BMW’ye özgü olmaktan ziyade motosikleti en iyi şekilde kontrol etmek adına rahat ve aktif bir sürüş konumunu kullanıcıya sunuyor.

BMW Motorrad’ın klasik tasarım çizgisi ile modern teknolojiyi bir arada sunan modeli Yeni BMW R 18 Roctane, BMW’nin bugüne kadar ürettiği en güçlü 1802 cc’lik boxer motora sahip. İki silindirli bu ünite 91 beygir güç ve 150 Nm tork üretiyor.

BMW Motorrad’ın 100. yılına özel modeli: BMW R 12 nineT

Bundan 10 yıl önce BMW Motorrad’ın 90’ıncı yıl dönümüne özel olarak hazırlanan R nineT’nin yerini alan BMW R 12 nineT, markanın bu sene kutladığı 100. yılına özel olarak üretiliyor.

Sade tasarım diliyle şekillenen motor, ilk olarak geleneksel klasik boksör motorlu BMW motor yakıt tankıyla dışarıya yansıyor. Bu tasarım dili sayesinde R 12 nineT’nin tasarımı, 70’li yılların efsanesi BMW R 90 S’in sahip olduğu sade yakıt tankı, koltuk ve arka çizgisiyle domine ediliyor. Sol tarafta yer alan egzoz sistemi ise çift susturucusu ve konik egzoz ucuyla modelin klasik ama sportif tasarımını destekliyor.

BMW Motorrad CEO’su Dr. Markus Schramm R nineT ve kişiselleştirme konseptini, “BMW Motorrad 90’ıncı yıl dönümü için yeni bir Heritage deneyimi oluşturmuştu. Böylelikle bu model BMW Motorrad ürün gamının vazgeçilmez bir mihenk taşı konumuna geldi. Yeni BMW R 12 nineT, efsanevi BMW boxer motorlarını çevreleyen gövde tasarımı mirasını daha klasik ve sade bir tasarım dili ile dışa aktarmayı başarıyor” biçiminde aktarıyor. Modele daha güncel bir görünüm kazandıran led teknolojisine sahip far ve stop detayları hem daha iyi bir görüş sunarken hem de sürüş güvenliğini artırıyor.

R 12 nineT, adından da anlaşılacağı gibi 1200 cc hacminde 2 silindirli boxer motora sahip. Hava ve yağ soğutmalı olarak çalışan bu ünite 109 beygir güç ve 115 Nm tork değerlerine ulaşıyor.