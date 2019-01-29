BMW Motorrad, Motor Bike Fuarı’na hazırlanıyor

CARMEDYA.COM – BMW Motorrad, 21 – 24 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Motobike İstanbul 2019 Motosiklet Fuarı’na en yeni modelleri ile çıkarma yapacak.

2019 motosiklet sezonunu Motobike Istanbul ile açmaya hazırlanan BMW Motorrad, yılın en büyük motosiklet buluşmasında, 2019’da yollarla buluşturacağı 3 yeni modelini ilk kez sergileyecek.

En yeni modeller geliyor

BMW Motorrad’ın bu yıl Türkiye’de yollarla buluşturacağı, F 850 GS Adventure, R 1250 GS ve R 1250 Adventure, fuarla birlikte ilk kez motosiklet severlerin karşısına çıkacak. BMW Motorrad’ın geçtiğimiz yılsonuna doğru satışa sunduğu BMW F 750 GS ve F 850 GS ile birlikte tüm ürün grupları fuarda sergilenecek.

Fuara özel fırsatlar

Bu yıl 11’inci kez düzenlenen ve 100 binin üzerinde ziyaretçi hedefleyen Motobike Istanbul’un en dikkat çekici stantlarından birine ev sahipliği yapacak olan BMW Motorrad, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine 9’uncu holde motosiklet severleri ağırlayacak. Fuara özel olarak 2018 model yıllı modeller için cazip fiyatlar ve uzatılmış garanti hediyesi de sunan BMW Motorrad, 2019 model yeni BMW modellerinde ise yine fuar dönemine özel indirimlerin yanı sıra +1 yıl uzatılmış garanti ve ilk 1000 km bakımını da hediye edecek. Ayrıca 48 aya varan eşit taksit imkânı veya balon ödemeli 36 ay taksitlendirme seçenekleri gibi cazip satın alma koşulları da fuarla birlikte devreye alınacak.

BMW Rider Butik ve BMW Rider Academy’de fuarda olacak

Yeni modellerin yanı sıra BMW Rider Butik bölümünün de yer alacağı BMW Motorrad standında, motosikletlere uygun aksesuarlar da fuara özel avantajlı fiyatlarla satın alınabilecek. BMW Rider Academy de fuarda BMW Motorrad standındaki yerini alacak. BMW Rider Academy’nin 2019 yılında gerçekleştireceği tur programlarına ve başlangıç ya da ileri seviye güvenli sürüş eğitimlerine kaydolma imkânı sunulacak.