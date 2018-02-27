CARMEDYA.COM – 2018 motosiklet sezonunu Uluslararası Motobike Istanbul Fuarı’nda açan Borusan Otomotiv BMW Motorrad, 28 Şubat – 8 Mart tarihlerinde sezona BMW Studio’da devam edecek.

BMW Motorrad, BMW Studio’da devam edecek

BMW Motorrad’ın fuarda ön plana çıkan modelleri, BMW F 750 GS ve F 850 GS oldu. Touring segmentinin yeni temsilcisi olan K 1600 Grand America ve K 1600 Bagger fuarda sergilenen diğer iki önemli model. Ayrıca 250 ve 500 cc arası Adventure segmentine yön verecek G 310 GS modeli, Motobike Istanbul’da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

BMW Motorrad bu yıl rekor satış hedefliyor

Borusan Otomotiv BMW Motorrad Genel Müdürü Uğur Sakarya “Bu yıl BMW Motorrad için rekor satış hedefliyoruz. Özellikle giriş segmentindeki yeni modelimiz G 310 GS ve ikinci çeyrek sonunda satışına başlayacağımız F 750 GS ve F 850 GS modelleri ile satışlarımızı arttıracağız. 2018 yılında ilk kez kamu satışları hariç 1000 adedin üzerinde satış planlıyoruz” dedi.

Uğur Sakarya sözlerini “Motosiklet sezonunun rüzgarını arkamıza alarak, fuar sonrasında 28 Şubat – 8 Mart tarihlerinde Akasya AVM’de bulunan BMW Studio’da birbirinden özel BMW Motorrad modellerini özel bir showroom konsepti ile motosiklet severlerle buluşturacağız. Her gün 10:00-22:00 saatleri arasında açık olacak showroomumuzda ziyaretçilerimize farklı bir deneyim yaşatmak istiyoruz.” diyerek sonlandırdı.