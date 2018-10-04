Buradasınız
Home > Güncel > BMW iX3 Konsept Paris’te sahne aldı

BMW iX3 Konsept Paris’te sahne aldı

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – Kısa bir süre önce piyasaya sürülen yeni Mercedes-Benz EQC ve Audi E-Tron’a rakip olarak elektrikli iX3 konsept ortaya çıktı.

Elektrikli model bu yılın başlarında Çin’in Pekin kentinde iX3 konsept olarak görüntülenmişti. Tasarıma baktığımızda daha büyük ön ızgara dikkatlerden kaçmıyor. Yan bölümde kaslı detaylar etkisini sürdürüyor. Arka bölümde daha belirgin stoplar kullanılmış. LED destekli olması da ekonomi konusunda modeli destekliyor. Otomobilin  70 kWh kapasiteli bir pil bulunuyor. Model elektrikli motor ile 266 HP güç üretiyor. Modelin menzili ise 400 km.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

    Benzer yazılar

    Opel 3 Yeni Modelini Auto Show’da Sergiledi

    KIA’ya Dört Adet Red Dot Tasarım Ödülü

    Yukarı