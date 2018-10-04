CARMEDYA.COM – Kısa bir süre önce piyasaya sürülen yeni Mercedes-Benz EQC ve Audi E-Tron’a rakip olarak elektrikli iX3 konsept ortaya çıktı.

Elektrikli model bu yılın başlarında Çin’in Pekin kentinde iX3 konsept olarak görüntülenmişti. Tasarıma baktığımızda daha büyük ön ızgara dikkatlerden kaçmıyor. Yan bölümde kaslı detaylar etkisini sürdürüyor. Arka bölümde daha belirgin stoplar kullanılmış. LED destekli olması da ekonomi konusunda modeli destekliyor. Otomobilin 70 kWh kapasiteli bir pil bulunuyor. Model elektrikli motor ile 266 HP güç üretiyor. Modelin menzili ise 400 km.