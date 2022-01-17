BMW iX ailesine M dopingi: iX M60

CARMEDYA.COM – BMW’nin tamamen elektrikli model ailesinin en yeni üyesi iX kısa bir süre önce ülkemizde de satışa sunulmuştu. Modelin performans versiyonu için çok fazla bekelemeye gerek kalmadı ve Alman üretici beklenildiği gibi M logolu versiyonun satış tarihini açıkladı.

Tamamen elektrikli BMW iX M60, markadan yapılan açıklamaya göre İngiltere ve Avrupa pazarlarında yaz aylarında boy göstermeye başlayacak. Modelin Türkiye satış tarihi ise henüz belli değil.

BMW Grubu’na ait Dingolfing Fabrikası’nda üretilecek model, BMW i4 M50 ile birlikte M logosunun 50 yıllık tarihinde bir kilometre taşını işaret ediyor. İlk andan itibaren en yüksek gücü sunan elektrikle performansın buluşması modeli performans tutkunları açısından önemli bir yere taşıyor. iX M60, tekerlek kayma sınırlaması ve diğer özelliklerin yanı sıra, otomatik seviye kontrollü, özel olarak M ayarlı çift dingilli havalı süspansiyonu içeren bir süspansiyon teknolojisi ile birlikte elektrikli dört tekerlekten çekiş sistemi sayesinde hem çeviklik, hem de hassas bir sürüş sağlıyor.

BMW iX M60, 0-100 km/s hızlanmasını WLTP verilerine göre 3,8 saniyede gerçekleştirerek, bu alanda önemli bir değer yakalıyor. M’ye özgü elektrikli tahrikin güç dağıtımı, yüksek yük aralıklarında istikrarlı bir şekilde devam ediyor ve bu nedenle hızlanma, elektronik olarak sınırlandırılmış 250 km/s maksimum hıza kadar sabit kalıyor.

Modelin tavan, yan ve arka kısımlardaki alüminyum uzay çerçevesi ve karbon fiber takviyeli plastik (CFRP) içeren karbon kafes, sertliği artıran ve ağırlığı optimize eden akıllı bir malzeme karışımını harmanlıyor. Ağırlığı azaltmak için CFRP kullanımı, BMW M GmbH’de, 2003 yılında piyasaya sürülen BMW M3 CSL’ye kadar uzanan uzun bir geçmişe sahip.

BMW iX M60’ın aerodinamik özellikleri ve akıllıca kullanılan malzemelerle 0,27 Cd’lik bir sürtünme katsayısı yakalanabilmiş. Bu değer, aracın performansına, verimliliğine ve menziline olumlu katkı sunuyor. Yüksek voltajlı akü, aracın ağırlık merkezini düşürerek, gövdenin derinliklerine yerleştirilmiş. Bu sayede dengeli bir aks yükü dağılımı sağlanarak, viraj dengesi ve yol tutuş kabiliyeti yükseltilmiş.

Araç içerisinde en yeni nesil iDrive görüntüleme ve kontrol sistemi, sürücü ve araç arasındaki etkileşimi genişletiyor. Yeni BMW İşletim Sistemi 8’e dayalı olarak, hem yeni BMW Kavisli Ekranın dokunmatik işlevi, hem de kapsamı geliştirilmiş. Sistem, BMW Akıllı Kişisel Asistan ile sesli iletişime net bir şekilde odaklanılarak tasarlanmış.

Bulut tabanlı haritalar ve artırılmış gerçeklik ile navigasyon, hızlı ve hassas rota planlamasının yanı sıra sıra dışı bir trafik rehberi sağlıyor. Fabrikada aracın kendisi ve yeşil güç kullanılan pil hücreleri üretiliyor. BMW Group, yüksek voltajlı piller için gerekli olan kobalt ve lityumu Avustralya ve Fas’taki kontrollü kaynaklardan temin ederek, pil hücresi üreticilerine ulaştırıyor. BMW iX M60 tek şarjla WLTP verilerine göre 574 kilometrelik bir menzil sunuyor.