BMW Group’tan Borusan Otomotiv’in sürdürülebilirlik çalışmalarına ödül

CARMEDYA.COM – BMW Group’un temsilciliklerinin sürdürülebilirlik çalışmalarını değerlendirdiği Büyük Polaris Sürdürülebilirlik Ödülü bu yıl da Borusan Otomotiv’e gitti.

İki yıl üst üste büyük ödülü kazanan Borusan Otomotiv, sürdürülebilirlik çatısı altında yürüttüğü Çevresel ve Sosyal Etki çalışmalarının yanında Sosyal Karbonsuzlaşma Yönetişimi alanlarında gösterdiği istikrarlı çabalar ile öne çıkıyor.

Borusan Otomotiv Grubu’nun kurumsal vatandaşlık sorumluluğuyla başlattığı çalışmaların gerek Türkiye’de gerekse de globalde örnek gösterildiğini belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Otomobil perakendeciliğindeki başarılarımızın yanında özellikle sürdürülebilirlik alanında toplumsal fayda gözeterek yürüttüğümüz bu girişimlerimiz sayesinde bu yıl da BMW Group’un en kıymetli ödüllerinden biri olan Polaris Sürdürülebilirlik Ödülü’nü kazandık. Bu büyük gururu ve mutluluğu bizlere yaşatan tüm Borusan Otomotiv Grubu Ailesi’ne, gösterdiği duyarlılık ve kararlılık nedeniyle en içten duygularımla teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik

Borusan Otomotiv, 2023 yılı Polaris Sürdürülebilirlik Ödülü’nde sürdürülebilirlik çatısı altında daha da genişleyen bir kapsamda yer aldı. Çevresel Etki Alanında Güneş Enerji Sistemleri Yetkili Satıcı Teşvik Programı, Borusan EnBW Karbonsuzlaşma – C02 Sertifikalandırma ve Borusan Oto Ekolojik Yaşam projeleri yer alırken, Sosyal Etki Alanında; Borusan Eşittir Platformu, Satışta Kariyer Yolu (SKY) & Yeni Nesil Servis, Düzce Teknik ve Meslek Lisesi Öğretmenlerine High Voltage (HV) Eğitimi ve Borusan Otomotiv Okyanus Gönülleri Platformu öne çıktı.

Borusan Otomotiv, Sosyal Karbonsuzlaşma Yönetişimi Alanında ise, Elektrifikasyon Dönüşüm Platformu (EDP), BMW Dinamik Şarj Haritası, “BMW Tamamen Elektrikli Otomobilinize Dair Her Şey” video serisi, Doğaya Olan Katkınızı Hesaplayın uygulaması, BMW Türkiye Şarj İstasyonları, BMW Yetkili Satıcıları DC Şarj İstasyonlarının Yenilenmesi ve Sürdürülebilir Satın Alma Politikası çalışmalarıyla ödüle layık görüldü.