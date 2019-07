BMW Gelecek Planlarını Dünyaya Duyurdu

CARMEDYA – BMW Group #NEXTGen etkinliğiyle, gelecek nesil mobilite ve bu yoldaki gelecek adımlarını katılımcılar ile paylaştı. Marka, 2025 yılı için koyduğu hedefleri revize etmiş. 2023 yılında 25 elektrikli modeli yollarla buluşturmaya hazırlanıyor.

BMW AG, ‘NEXTGen’ etkinliği ile “Geleceğin Otoyolu 2025” hedefi çerçevesinde, elektromobilite konusundaki genişleme planını revize etti. 2025 yılına kadar 25 elektrikli modeli yollarla buluşturmayı planlayan BMW, bu hedefi için 2023 yılını yeni tarih olarak belirledi.

BMW Group: Elektromobilite’nin öncüsü

BMW Group, 2019 yılı sonu itibariyle 500.000’in üzerinde elektrikli ve hibrit otomobil satışı gerçekleştirmiş olacak. BMW i3’ün yanı sıra, tamamen elektrikli MINI de bu hedefte grubun destekçilerinden birisi olacak. Ayrıca 2020 yılında da yine yüzde 100 elektrikli BMW iX3, 2021 yılında da BMW iNEXT ve BMW i4 modelleri de yollarla buluşacak. BMW, bu yıl BMW X3 plug-in hibrit modelini de tanıttı. Uzatılan elektrik menzilleri ile dikkat çeken bu modellerin yanına, bu yaz sonu itibariyle 5 Serisi ve 2 Serisi Active Tourer modelleri de ekleniyor. Önümüzdeki yıldan itibaren BMW X1 ve BMW 3 Serisi Touring modelleri de şarj edilebilir hibrit modelleri ile tercih edilebilecek.

eDrive Zone sürüş alışkanlıklarını değiştirecek.

BMW eDrive Zones fonksiyonu sayesinde otomobiller, şehirlerin ‘yeşil alan’ olarak belirlenen emisyonsuz bölgelerini otomatik olarak algılayacak. Hibrit BMW otomobiller, bu alana girdiğini algılayarak tamamen elektrikli modda hareket edecek. Bu sayede hibrit modeller, tamamen elektrikli modeller gibi en çevreci hali ile kullanılabilecek.

Otomobiller ‘moduna’ göre kendini ayarlayacak

Gelecekte sürücüler otomobilin otonom olarak ilerlemesi için Ease modunu seçerken, direksiyonun kendinde olmasını istedikleri durumlarda ise Boost modunu tercih edecek. BMW, otomobillerin artık sadece bir ulaşım aracı olmadığını aksine insanların rahatlayacağı, eğlenebileceği gerektiğinde konsantrasyon sağlayabileceği bir ortam olduğunu savunuyor. Diğer taraftan gerçek bir sürüş makinesi olmasının yanı sıra; kullanıcılarına daha önce deneyimlemedikleri sürüş deneyimlerini de sunabilecek. Kısacası otomobiller insanların ihtiyaçlarına göre yeni türde bir yaşam merkezi haline dönüşebilecek.

BMW’nin geleceği, Vision M NEXT’te gizli

BMW’nin geleceği ile ilgili önemli fikirler veren otomobillerden birisi de BMW Vision M NEXT oldu. Markanın en dikkat çekici modellerinden biri olan BMW Vision M Next konsepti de ilk kez sergilendi. Alman otomobil üreticisinin elektrikli spor otomobil geleceğine ışık tutan modeli BMW Vision M NEXT, tamamen sürücü odaklı olarak tasarlanmış. 2018 yılında ilk kez tanıtılan Vision iNEXT ile birlikte sergilenen Vision M NEXT, markanın deneyim dünyasındaki Ease ve Boost tanımlarını en iyi şekilde yansıtıyor.

100 km elektrikli menzil, 0-100 km/s hızlanması 3 saniye

Öncüsü i8’e benzer bir tasarıma sahip olan Vision M Next, BMW’nin spor otomobil DNA’sının geldiği son noktayı temsil ediyor. Tıpkı i8’de olduğu gibi hibrit motor ile donatılan araç, çift tonlu gövde rengi, karbon-kompozit detayları ve yukarı doğru açılan kapıları ile dikkat çekiyor. Şarj edilebilir hibrit olarak tasarlanan otomobil, 4 silindirli turbo benzinli motor ve elektrikli motorları ile toplamda 600 Hp güç üretiyor. Son hızı saatte 300 km/s olan hibrit otomobil, 0-100 km/s hızlanmasını ise3 saniyede tamamlıyor. Model 100 kilometrelik elektrikli sürüş modu ile şehir içerisinde sıfır emisyon ile yol alabiliyor. Vision M NEXT hem ön farlarında hem de arka stop lambalarında Laser Wire teknolojisini kullanıyor. Model ayrıca, Yüz tanıma özelliği sayesinde aracın tanımlı kullanıcısı yaklaştığında kapıları otomatik olarak açıyor.

Amazon Alexa, BMW’de

Markanın yeni modellerinde kullanıma sunduğu Intelligent Personal Assistant’ın yanı sıra Amazon Alexa da otomobilden yönetilebilecek. BMW ve Mini modellerinden kullanılabilen Amazon Alexa, hava durumundan trafik bilgisine, spor müsabakalarından sesli kitaplara kadar pek çok konuda sürücü ile iletişime geçebilecek. Ayrıca halihazırda Alexa kullanıcısı olanlar da otomobillerini kullanırken evlerindeki klima sisteminden garaj kapısına kadar pek çok fonksiyonu da kullanabilecek. Ayrıca dijital anahtar ile cep telefonlarındaki NFC özelliği sayesinde otomobil anahtarına ihtiyaç duymadan aracın kapıları açılıp otomobil kullanılabilecek.

Üç elektrik motoruyla 720 Hp güç üretiyor

BMW Group etkinlikte yeni deneysel elektrikli otomobili Power BEV’i de sergiledi. 5’inci nesil 3 elektrik motor ile donatılan BMW 5 Serisi, teknik anlamda Alman otomobil üreticisinin üretebileceği elektrikli otomobillerin ne kadar güçlü olabileceğini ortaya koyuyor. Elektrik motorlar birlikte çalışarak otomobilin tam 720 Hp güç üretmesini sağlıyor. Bu sayede de otomobil 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyenin altında gerçekleştirebiliyor. Prototip, sadece düzlüklerdeki hızlanmalarıyla değil aynı zamanda virajlı yolda sunduğu performansla da dikkat çekiyor. Şasi ve motor mühendislerinin ortak çalışması sonucunda geliştirilen prototipin arka aksında yer alan elektrik motorları birbirinden bağımsız çalışarak, üstün bir sürüş zevki vadediyor.

Kendi kendine sahibinin yanına kadar geliyor

Etkinlikte dördüncü seviye otonom araç teknolojisini sergileyen BMW, 7 Serisi üzerinde geliştirdiği prototipini de katılımcıların deneyimlemesini sağladı. Kullanıcısını cep telefonu lokasyonu üzerinden bularak yanına gelen ve tamamen sürücüsüz olarak şehir trafiğinde kolaylıkla ilerleyebilen otonom sürüş teknolojisi çok kısa bir süre sonra hayatımızdaki yerini alacak. 2021 yılında yollarla buluşacak olan iNEXT, markanın ilk Level 3 otonom sürüş sistemine sahip model olacak.

Yeni BMW 3 Serisi Touring

Yeni BMW 3 Serisi Touring, 8 cm kadar artan uzunluğu ile 4.71 metreye; 5 cm kadar iyileştirilen genişliğiyle 1.83 metreye; yüksekliği ise 5 mm artışla 1.44 metreye ulaşıyor. 41 mm genişletilerek 2,851 mm’ye ulaşan dingil mesafesi ve geniş parçaları, otomobilin çevik ve dengeli bir yol tutuşuna sahip olmasına katkıda bulunuyor.

Standart olarak LED farlar ile sunulan Yeni BMW 3 Serisi Touring, uzun huzmeli far modunda maksimum aydınlatma mesafesini 530 metreye çıkaran ve göz kamaştırmayan Adaptif BMW Laserlight seçeneği ile opsiyonel olarak sunuluyor. Yeni 3 Serisi Touring, 2020 yılında plug-in hibrit seçeneği ile de alınabilecek. Ayrıca Advantage, Sport Line, Luxury Line and M Sport donanım seçenekleri ile daha fazla kişiselleştirmeye olanak sağlıyor.

Yeni M8 Coupé / Cabrio ve Yeni M8 Competition Coupé / Cabrio

BMW, model yelpazesinin zirvesinde dört yeni yüksek performanslı spor otomobille atağa geçiyor. Alman üretici, yeni M8 Coupé, M8 Cabrio, M8 Competition Coupé ve M8 Competition Cabrio modelleri ile yüksek performanslı ürün gamını genişletiyor. Otomobillerde yüksek devirli M TwinPower Turbo teknolojisine sahip V8 motor bulunuyor. Yeni M8 Coupé ve M8 Cabrio 750 Nm tork, 600 Hp güç üretiyor. Yeni M8 Competition Cabrio ve M8 Competition Coupé modelleri ise 625 beygirlik güç üretebiliyor.

Yüksek performanslı güç ünitesi Drivelogic 8 ileri Steptronic şanzımanla bir araya geliyor ve M xDrive dört tekerlekten çekiş sistemi ile otomobilin gücü yollara aktarılıyor. M versiyona özgü sürücüye iki farklı fren hissi ayarı sunan Entegre Fren Sistemi de otomobillerde yer alıyor. Motor, şanzıman ve şasinin performans odaklı karakterleri, M8 Coupé ve M8 Cabrio’nun 0 ‘dan 100 km’ye 3.3 ve 3.4 saniyede ulaşmalarını sağlıyor. M8 Competition Coupé, 0 ‘dan 100 km’ye 3,2 saniyede, M8 Competition Cabrio ise 0 ‘dan 100 km’ye 3,3 saniyede ulaşıyor.

Yeni BMW 8 Serisi Gran Coupé.

Yeni BMW 8 Serisi Gran Coupé, 4 kapılı bir sedanın sunduğu konfor ve kullanışlılık özellikleriyle bir Coupé otomobilden beklenen sportif tasarım ve sürüş keyfini bir araya getiriyor. Özgün karakteri, dikkat çeken performansı ve dinamizmi ile güç ve zarafet tutkunları için tasarlanmış gibi duruyor.

Yeni 8 Serisi Gran Coupé’nin 4.4 litrelik 530 beygir ve 750 Nm torka sahip en güçlü versiyonu M850i xDrive, 0’dan 100’e 3.9 saniyede ulaşıyor. 8 Serisi Gran Coupé, 340 beygir güç ve 500 Nm tork üreten 3 litrelik sıralı 6 silindirli motorla ve 840i xDrive versiyonları ile otomobilseverlerin seçim yelpazesi genişletiyor. Ayrıca 320 beygir güç ve 680 Nm tork sağlayan 3 litrelik dizel motor ise 840d xDrive modelinde sunuluyor.

Yeni BMW X1

Yeni BMW X1’in ön kısmı, merkezde birleşen daha büyük Böbrek Izgara’lar, daha büyük hava girişleri ve Adaptif Led farlar ile dikkat çekiyor. Arka kısımda ise markanın yeni tasarım dilini yansıtan değişikliler ön plana çıkıyor. Benzinli ve dizel modeller arasında, 116 beygir güç, 270 Nm tork üreten sDrive16d, 140 beygir güç, 220 Nm tork üreten sDrive18i, 231 beygir güç ve 450 Nm tork üreten xDrive25d, 231 beygir güç ve 350 Nm tork üreten xDrive25i seçenekleri yer alıyor.

Ayrıca 125 beygir güç ve 220 Nm tork üreten plug-in hibrit teknolojisine sahip xDrive25e’nin üretimine ise 2020 Mart ayında başlanacak. Bu versiyonda, benzinli motorun ürettiği güç ön tekerleklere iletilirken, elektrikli motorun ürettiği 95 bg ve 165 Nm’lik tork ise arka tekerleklere güç sağlayacak. 9.7 kwh’lik lityum iyon batarya, otomobile 50 kilometre elektrikli menzil sunacak.