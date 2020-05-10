BMW 4 Serisi Coupe yola çıkmaya hazır

CARMEDYA.COM – Alman otomobil üreticisi BMW, çok kısa bir süre sonra Yeni 4 Serisi Coupe modelini yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Uzun süren geliştirme ve test aşamasından sonra merakla beklenilen model, seri üretim öncesi gerekli olan dinamik testlerin son aşamasına geçti.

Sürüş kalitelerini İsveç Arjeplog’daki kış test merkezinde, BMW Group’un Fransa’daki Miramas’taki test merkezinde, Nürburgring’in Nordschleife Pisti’nde ve diğer çeşitli yarış pistlerinde geliştirdikten sonra, prototipler artık köklerine dönüyor. Mühendisler yeni modelin şasi teknolojisine son dokunuşunu Münih’te bulunan BMW Group’un Araştırma ve Yenilik Merkezi’nin (FIZ) çevresindeki otoyollarda yaptı.

İki kapılı otomobilin oranları, aerodinamik özellikleri ve ağırlık dağılımı zaten bu konuda başarılı olan BMW 3 Serisi sedan ile karşılaştırıldığında çok daha iyi sonuçlar ortaya koyuyor. Örneğin sedana göre sürtünme katsayısı 0.015 oranında azalıyor. Ayrıca, yeni BMW 4 Serisi Coupe, dört kapılı muadilinden 57 milimetre daha alçak ve ağırlık merkezi yola 21 milimetre daha yakın.

Tüm bunlar, ön tekerleklerdeki artan negatif kamber ve otomobilin yol tutuş özelliklerini önemli ölçüde keskinleştirmek için 23 milimetre daha geniş arka iz ile birleşiyor.

Model serisinin en güçlü üyesi ise BMW M440i xDrive Coupe olacak. Bu model 374 HP çıkış gücüne sahip altı silindirli motor, hem motordaki yükü hafifletmek hem de hareket etmek için kullanılan 48V mild-hibrit teknolojisine de sahip olacak. Elektrikli takviye ile üretilen ek 11 HP, ara hızlanmaya gerek duyulduğu yerlerde büyük önem taşıyor. Bu model geliştirilirken, BMW M GmbH’nın yarış pisti uzmanlığından yararlanılıyor.

Yeni BMW M440i xDrive Coupe’de motor tarafından üretilen güç, sekiz ileri Steptronic Sport şanzıman ve otomobilin akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi ile yola yönlendiriliyor. M Sport diferansiyeli, zorlu sürüş koşullarında bile sürüş gücünü ihtiyaca göre doğru şekilde dağıtıyor.

Bir elektrikli motor tarafından üretilen kilitleme etkisi, viraj alırken iç ve dış arka tekerlek arasındaki hız eşitlemesini sınırlıyor, böylece sürücünün virajlardan dinamik sürüşü koruyarak, çıkmasını sağlıyor. Özel olarak ayarlanmış şasi elastokinematikleri, güçlü M Sport frenler ve 18 inç M hafif alaşım jantlar, yeni BMW M440i xDrive Coupe’nin hassas şekilde kontrol edilebilir dinamiklerinde de katkıda bulunan faktörler.

Aracın kendi sahasındaki son test turu, mühendislerin Araştırma ve Yenilik Merkezi’ndeki ince ayar sürecindeki en son bulgularını hızlı bir şekilde izlemelerini sağlayacak. Buradaki odak noktası, yarış pistleri üzerine hazırlanmış yeni BMW 4 Serisi Coupe’nin dinamik performans özelliklerinin, kamuya açık yollardaki normal sürüş koşullarına da aktarabilmesini sağlamak.

Son test aşamasından sonra model yollara çıkmaya hazır hale gelecek.