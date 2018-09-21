BMC’nin yeni kamyon ailesi: TUĞRA

CARMEDYA.COM – BMC, yeni kamyon ailesi TUĞRA ile geri dönüyor. Uzun zamandır beklenen TUĞRA, Almanya Hannover’da gerçekleşen IAA Otomotiv ve Yan Sanayii Fuarı’nda ilk kez tanıtıldı.

TUĞRA, Şantiyede veya yolda; azami performansı sağlayan motor gücüne sahip. Verimli motor – şanzıman entegrasyonu ve hafifletilmiş şasi yapısı sayesinde düşük yakıt tüketimi sağlaması bekleniyor.

“Türkiye’nin BMC’si”

Sektörün dünya çapında takip ettiği ve TUĞRA’nın tanıtıldığı IAA Hannover Ticari Araçlar Fuarı’nda açıklama yapan BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk şunları söyledi:

“Oğuz lisanında ‘Hakan’ın mührü’ Osmanlı’da ‘Padişah mührü’ anlamına gelen TUĞRA, BMC’nin yollardaki yeni sembolü. Titiz Ar-Ge çalışmalarımızın sonucu olan BMC TUĞRA, modern, kentli ve şık bir kimliğin temsilcisi. Yarım asrı aşan tasarım deneyimimizle ve DNA’mızdaki ‘teknoloji’ ögesinin harmanlanması sonucu ticari araç dünyasına yeni bir boyut kattık. TUĞRA, ergonomik yapısıyla özellikle uzun yolculuklarda rahat bir yaşam alanı ve keyifli bir sürüş vadediyor. Çağdaş ön konsol tasarımı, full TFT gösterge, bluetooth ve navigasyon özelliğine de sahip olan 7 boyutunda multimedya, geniş hacimli kabin içi saklama alanları, pek çok özelliğe sahip sürücü koltuğu, buzdolabı, yataklar, multifonksiyonel direksiyonu ve özel tasarım kabin içi aydınlatmalarıyla araç, gündüz ve gece her türlü göreve hazır. Türkiye’nin BMC’si olarak, durmaksızın çalışıp bizden bekleneni yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. TUĞRA tüm dünyaya hayırlı olsun!”