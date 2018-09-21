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BMC’nin yeni kamyon ailesi: TUĞRA

Yazan Kübra Yeşilkaya -
BMC TUĞRA

CARMEDYA.COM – BMC, yeni kamyon ailesi TUĞRA ile geri dönüyor. Uzun zamandır beklenen TUĞRA, Almanya Hannover’da gerçekleşen IAA Otomotiv ve Yan Sanayii Fuarı’nda ilk kez tanıtıldı.

TUĞRA, Şantiyede veya yolda; azami performansı sağlayan motor gücüne sahip. Verimli motor – şanzıman entegrasyonu ve hafifletilmiş şasi yapısı sayesinde düşük yakıt tüketimi sağlaması bekleniyor.

“Türkiye’nin BMC’si”

 Sektörün dünya çapında takip ettiği ve TUĞRA’nın tanıtıldığı IAA Hannover Ticari Araçlar Fuarı’nda açıklama yapan BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk şunları söyledi:

“Oğuz lisanında ‘Hakan’ın mührü’ Osmanlı’da ‘Padişah mührü’ anlamına gelen TUĞRA, BMC’nin yollardaki yeni sembolü. Titiz Ar-Ge çalışmalarımızın sonucu olan BMC TUĞRA, modern, kentli ve şık bir kimliğin temsilcisi. Yarım asrı aşan tasarım deneyimimizle ve DNA’mızdaki ‘teknoloji’ ögesinin harmanlanması sonucu ticari araç dünyasına yeni bir boyut kattık. TUĞRA, ergonomik yapısıyla özellikle uzun yolculuklarda rahat bir yaşam alanı ve keyifli bir sürüş vadediyor. Çağdaş ön konsol tasarımı, full TFT gösterge, bluetooth ve navigasyon özelliğine de sahip olan 7 boyutunda multimedya, geniş hacimli kabin içi saklama alanları, pek çok özelliğe sahip sürücü koltuğu, buzdolabı, yataklar, multifonksiyonel direksiyonu ve özel tasarım kabin içi aydınlatmalarıyla araç, gündüz ve gece her türlü göreve hazır. Türkiye’nin BMC’si olarak, durmaksızın çalışıp bizden bekleneni yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. TUĞRA tüm dünyaya hayırlı olsun!”

BMC TUĞRA

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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