CARMEDYA – BMC, İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleşen 14. Savunma Sanayi Fuarı’nda ilgi odağı oldu

Lider ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC, Türkiye’nin ve bölgenin savunma sanayi alanındaki en büyük fuarlarından biri olan 14. Savunma Sanayi Fuarı’nda bu sene de yerini aldı. Başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve kolluk güçleri olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin farklı ihtiyaçlarına yönelik olarak da projeler geliştiren BMC, fuarın en büyük katılımcılarından biri olarak 11 askeri aracını yaklaşık 1.500 m2’lik standında sergiledi. BMC standı Altay Tankı’nın yanı sıra, Tank Taşıyıcı, Kirpi II, Kirpi II Ambulans, Amazon (UKS), Havan Toplu ve Standart Çok Amaçlı Zırhlı Araç, 5 Ton TTA Zırhlı Kabin, Aktan (Kara Araçları Akaryakıt Tankeri), Konteyner Taşıyıcı ve TOMA’ya ev sahipliği yaptı.

Yeni ürünler tanıtıldı

BMC, her IDEF Fuarı’nda olduğu gibi, bu fuarda da sektördeki öncü rolünün yansıması olan yeni araçlarının lansmanını yaptı. BMC’nin efsane haline gelmiş ‘Mayına Karşı Korumalı Aracı KİRPİ’nin yeni versiyonları ve özel olarak geliştirilen farklı özelliklerdeki araçları da ilk olarak IDEF Fuarı’nda sektöre tanıtıldı. BMC standının bir diğer başrolü ise ana yüklenicisi olduğu Milli Muhabere Tankı ALTAY oldu. Seri üretimine BMC’nin önderliğinde geçilen ALTAY’ın yeni versiyonu fuar süresince BMC standında büyük ilgi ile karşılaştı. Altay Tankı Seri Üretim Projesi Ana Alt Yükleniciler Sözleşme İmza Töreni, Savunma Sanayi Başkanı Sn. Prof. Dr. İsmail Demir, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ethem Sancak, BMC Yönetim Kurulu Üyesii Sn. Talip Öztürk, Aselsan, Roketsan, MKEK ve Havelsan üst düzey yöneticilerinin katılımıyla fuarın ikinci gününde basına açık olarak gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören BMC standında, fuar boyunca katılımcılara araçlarla ilgili detaylı bilgi verildi.