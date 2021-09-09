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Bentley’den elektrikli Grand Touring: Flying Spur Mulliner Hybrid

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Bentley Mulliner, dört kapılı lüks Grand Touring ve Mulliner’in ilk elektrikli üyesi olan yeni Flying Spur Mulliner’ı tanıttı.

Bentley’ın yenilenen modeli, v6 hibrit versiyonun yanı sıra V8 ve W12 motor versiyonlarıyla da satışa sunuluyor.

Bugüne kadar üretilen en lüks Flying Spur olarak tanıtılan model, Bentley Mulliner tarafından geliştirildi, İngiltere’de tasarlandı ve üretildi.
Detaylara önem verilen otomobil, özel tasarım 22 inç jantlar, Double Diamond ön ızgara, krom ön alt ızgara ve Saten Gümüş boyalı ayna kapakları ile farklılaşıyor.

Beyaz mikro şeritler, nakışlar ve vurgu çizgisi, benzersiz Mulliner iç tasarımında üçüncü bir renk oluşturuyor.

Modelde ünlü Bentley döner ekran, spor pedallar, ısıtmalı çift tonlu 3 kollu direksiyon simidi ve panoramik sunroof, lüks ambiyansı daha da güçlendiriyor.

Bentley’in 6,0 litrelik, çift turbo şarjlı W12’si ile donatıldığında, Flying Spur Mulliner 0-100 km/s hıza 3,7 saniyede ve 333 km/s maksimum hıza ulaşıyor. Yeni nesil 4.0 litre, çift turbo şarjlı V8, 318 km/s ve 4.0 saniyede 0-100 km/s hızlanma sunuyor.

Yeni V6 Hybrid ise 0-100 km/s hıza 4,1 saniyede çıkarken, 285 km/s maksimum hıza ulaşıyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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