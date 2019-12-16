BemCar’dan sürücülere kış uyarısı

CARMEDYA.COM – BMW Türkiye Distribütörü Borusan Otomotiv’in Yetkili Servisi BemCar Otomotiv, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sürücüleri, otomobillerini yeni mevsim şartlarına uygun hale getirme konusunda uyarıyor.

Çoğunlukla gözden kaçan fakat güvenli ve konforlu yolculuklar için hayati önem taşıyan belirli aksamların kontrolü ve gerekli durumlarda yenilenmesi gerekiyor.

Kış aylarında soğutma sıvısı ve akü kritik önem taşıyor

Kış aylarında motordaki ilk çalıştırma, yaz aylarına göre çok daha büyük bir önem taşıyor. Şarj seviyesi düşük akü, soğuk havalarda otomobile gerekli elektrik enerjisinin aktarılması konusunda yetersiz kalabiliyor ve otomobilin çalışmaması gibi durumlarla karşı karşıya gelmemek için belirli kontrollerle ömrü bitmiş akülerin yenilenmesi gerekiyor.

Motorun soğutulması ve sağlıklı bir şekilde çalışması için kullanılan soğutma sıvısının, model, yaş, bakım ve kilometreye göre belirli aralıklarla değiştirilmesi ve antifreeze eklenmesi gerekiyor. Ömrünü tamamlamış silecekler ise atlama yaparak yağışlı havalarda görüş mesafesini kısaltırken, sürtünme sesi sebebiyle sürüş konforunu bozuyor. Motor sağlığı için bakım aralıklarına göre değiştirilmesi gereken hava ve yağ filtreleri dışında BemCar Otomotiv, eskiyen polen filtrelerinin camlarda buğu yaptığının altını çiziyor.

Kış ayları için gerekli kontrol ve bakımları gerçekleştiren BemCar, 30 Aralık 2019 tarihine kadar yaş ve model fark etmeksizin tüm BMW modellerinde geçerli olmak üzere, bakım hizmetlerinde yüzde 50 işçilik indirimi fırsatı sunuyor.

Yaz lastikleri ücretsiz saklanıyor

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sürüş güvenliğini artırmak ve olası trafik kazalarının önüne geçebilmek için kış lastiğine geçişin önemine dikkat çeken BemCar Otomotiv, sadece karlı havalarda değil, 7 derecenin altındaki her türlü hava koşulunda BMW sürücülerinin kış lastiğine geçmesi gerektiğinin altını çiziyor. Üstelik BemCar Otomotiv, BMW kullanıcılarına yaz lastiklerini 30 Mart 2020 tarihine kadar uygun koşullarda ücretsiz bir şekilde depolama hizmetini sunuyor. Ayrıca kışlık jant-lastik setlerinde de 29 Şubat 2020 tarihine kadar yüzde 40’a varan indirim sağlanıyor.