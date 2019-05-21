CARMEDYA – 4 yarıştan oluşan 2019 TOSFED Baja Kupası, 25-26 Mayıs tarihlerinde Kocaeli’de start alıyor.

25 Mayıs Cumartesi günü saat 10:00’da Körfez Yarış Pisti’nden verilecek start ile başlayacak olan organizasyonun ilk günü, 41,50 kilometre uzunluğundaki Teksen etabının iki kez geçilmesinin ardından saat 17:45’te Körfez pistindeki seyirci özel etabıyla son bulacak. Seyirci etabı öncesi düzenlenecek olan drift gösterileri ve DJ performansı, seyircilere adrenalin ve heyecan dolu anlar yaşatacak…

Pazar günü 10:00’da

Yıllar sonra Kocaeli’de yapılacak ilk offroad organizasyonunda, 26 Mayıs Pazar günü saat 10:00’dan itibaren 66,10 kilometre uzunluğundaki Belen etabını iki kez geçecek olan ekipler, 16:30’dan itibaren TOSFED Körfez Yarış Pisti’ndeki finiş podyumunda yarışı tamamlayacaklar.