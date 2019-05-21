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Baja kupası Körfez’de başlıyor

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA – 4 yarıştan oluşan 2019 TOSFED Baja Kupası, 25-26 Mayıs tarihlerinde Kocaeli’de start alıyor.

25 Mayıs Cumartesi günü saat 10:00’da Körfez Yarış Pisti’nden verilecek start ile başlayacak olan organizasyonun ilk günü, 41,50 kilometre uzunluğundaki Teksen etabının iki kez geçilmesinin ardından saat 17:45’te Körfez pistindeki seyirci özel etabıyla son bulacak. Seyirci etabı öncesi düzenlenecek olan drift gösterileri ve DJ performansı, seyircilere adrenalin ve heyecan dolu anlar yaşatacak…

Pazar günü 10:00’da

Yıllar sonra Kocaeli’de yapılacak ilk offroad organizasyonunda, 26 Mayıs Pazar günü saat 10:00’dan itibaren 66,10 kilometre uzunluğundaki Belen etabını iki kez geçecek olan ekipler, 16:30’dan itibaren TOSFED Körfez Yarış Pisti’ndeki finiş podyumunda yarışı tamamlayacaklar.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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