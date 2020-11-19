Bahreyn’deki çifte zafer Toyota’ya şampiyonluk getirdi

CARMEDYA.COM – Toyota Gazoo Racing, 2019-2020 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın (WEC) sekizinci ve son yarışında da galip gelerek Pilotlar Şampiyonluğu’nu kazanmayı başardı.

Bahreyn’de gerçekleştirilen 8 saatlik yarış, aynı zamanda üç kez Le Mans kazanan TS050 Hybrid’in de son yarışı oldu.

Sakhir’de Bahreyn Uluslararası Pisti’nde kazanılan zaferle birlikte Mike Conway, Kamui Kobayashi ve José María López “Pilotlar Şampiyonu” unvanını aldı.

7 numaralı TS050 Hybrid aracı kullanan üçlü, yarışa pol pozisyonundan başlayarak damalı bayrağı ilk sırada gördüler. Bununla birlikte Brendon Hartley ve önceki yılın şampiyonları Sébastien Buemi ile Kazuki Nakajima da, 8 numaralı TS050 HYBRID ile ikinci olarak Toyota Gazoo Racing adına kusursuz bir sonuca imza attılar.

LMP1 kategorisi yerini Hypercar’a bırakıyor

Bahreyn yarışıyla birlikte, Toyota’nın 2012’den bu yana yer aldığı LMP1 sınıfı sona ermiş oldu. Önümüzdeki sezondan itibaren WEC’in en üst kategorisi, yeni kurallarla birlikte Hypercar (LMH) olarak isimlendirilecek ve Toyota da artık bu sınıfta mücadele edecek.

Toyota Gazoo Racing katıldığı LMP1 kategorisindeki 64 yarışta 29 galibiyet ve 26 pol pozisyonu alırken 24 kez en hızlı turu elde etti. Sekiz sezon boyunca ise üç kez Takımlar ve Pilotlar Dünya Şampiyonluğu’nu kazandı. Bu süre boyunca Toyota, yakıt tüketimini yüzde 35 azaltırken Le Mans’daki zamanlarını tur başına 10 saniye kadar iyileştirmeyi başardı.

Toyota’nın LMP1 kategorisindeki son aracı TS050 Hybrid, dayanıklılık yarışları tarihinde yeni bir sayfa açarak efsanevi Circuit de la Sarthe’de gelmiş geçmiş en hızlı tura imza attı. 2016’da ilk yarışına çıkan TS050 Hybrid, 11 farklı pilotlar birlikte 34 yarışa katıldı. 19 WEC galibiyetinin içerisinde 3 defa Le Mans kazanan araç, 16 pol pozisyonu ve 15 en hızlı tur zamanı elde etti. Toyota Gazoo Racing’in yeni Hypercar kategorisi aracının ise, 19 Mart 2021’deki 1000 Mil Sebring yarışı öncesinde önümüzdeki aylarda tanıtılması planlanıyor.

WEC’in son sezonunda da tüm şampiyonluk mücadelesi iki TS050 Hybrid araç arasında gerçekleşti. 2019-2020 sezonunun tamamlanmasının ardından altı yarışlık 2021 sezonu için çalışmalar da şimdiden başladı. Toyota Gazoo Racing’in yeni Hypercar kategorisi aracının ise, 19 Mart 2021’deki 1000 Mil Sebring yarışı öncesinde önümüzdeki aylarda tanıtılması planlanıyor.