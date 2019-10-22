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AUTOBEST 2020’de finalistler açıklandı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Dünyanın saygın ödülleri arasında yer alan AUTOBEST’de bu yıl finale yükselen modeller açıklandı.

Avrupa’nın 31 farklı ülkesinden gazetecilerden oluşan jüri, otomotiv dünyasının en seçkin ödüllerinden biri olan AUTOBEST için yeni modelleri test ediyor. Kazanan otomobil ise “Best Buy Car of Europe 2020” olarak ödüllendiriliyor.

Zorlu bir değerlendirme sürecinden sonra finale yükselen modeller Nissan Juke, Opel Corsa, Peugeot 208, Renault Clio ve Skoda Kamiq oldu.

Uzmanlar araçları; fiyat, servis ağı, yedek parça bulunabilirliği ve kullanım esnekliği dışında aynı zamanda tasarım ve yeni teknolojiler olmak üzere farklı kategorilerde değerlendiriyor. Tüm bu kriterlere göre seçilen AUTOBEST galibi böylece Avrupalı müşterilerin çoğu için en iyi model olarak öne çıkıyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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