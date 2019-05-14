Audi’nin en çok satan modeli Audi A4 25 yaşında

CARMEDYA – 7,5 milyon adetlik satışa ulaşan ve markanın tarihinde en çok satan modeli olan A4’ün 25’inci yaşını kutluyor

1994 yılında selefi Audi 80’in yerine üretilen Audi A4, o yıl konforu, sportifliği ve elegan tasarımı ile segmentinde standartları yeniden belirlemiş, dünya genelindeki otomobil severlerin beğenisini toplamıştı. A4, daha ilk yılında elde ettiği 272 bin 52 adetlik satışıyla, markanın en çok satan modeli oldu ve hala birçok sürüş asistan sistemiyle markanın sembolü olmaya devam ediyor.

Talep Hiç Bitmedi

Şu an 5’inci nesli yollarda olan Audi A4’e talep, hiç bitmedi. Özellikle Çin, Almanya ve ABD’de hala Audi’nin en çok tercih modeli konumunda. Almanya’dasatılan her 5 Audi’den biri, A4. Sadece Çin’e özel üretilen uzun dingilli A4, Çin’de en çok tercih edilen Audi modeli… Bugüne kadar 7,5 milyon adet satılan A4, Avrupa ve ABD pazarı için Almanya’daki Ingolstadt ve Neckarsulm fabrikalarında, yerel pazarlar için Çin’deki Changchun ve Hindistan’daki Aurangabad üretim merkezlerinde de üretiliyor.