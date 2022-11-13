Audi Türkiye e-tron model ailesini satışa sundu

CARMEDYA.COM – Audi’nin tamamen elektrikli model ailesinin üyeleri Audi e-tron, Audi e-tron Sportback, Audi e-tron GT ve Audi RS e-tron GT’nin Türkiye’de satışına başlandı.

Halen Avrupa’da satışı devam eden e-tron ve e-tron Sportback, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa pazarında 2023 ikinci çeyreği itibarıyla; Q8 e-tron ve Q8 e-tron Sportback ismiyle devam edecek.

Modellerden ilki sportif bir SUV: e-tron. Sportifliği ve günlük kullanımı bir araya getiren model elektrikli dört tekerlekten çekişle birlikte iki elektromotoruyla etkileyici bir performans ve kıvrak sürüş özellikleri sağlıyor. Büyük yüksek voltajlı batarya, 300kW güç ve WLTP sürüş döngüsünde 369-393 km arasında menzil sunuyor. Evde ve sürüş anında olmak üzere farklı şarj çözümleriyle kullanıcı, ödün vermeden elektrikli sürüşün keyfini çıkarabiliyor. Audi e-tron, spor, aile ve eğlenceye yönelik bir elektrikli SUV. 4901 milimetre uzunluğa, 1935 milimetre genişliğe ve 1616 milimetre yüksekliğe sahip. Markanın diğer tam boy modelleriyle aynı ferahlığı ve rahatlığı sunuyor. 2928 milimetre dingil mesafesi ile Audi e-tron, valizleriyle birlikte beş yolcuyu rahat ettiren geniş bir iç hacim sunuyor. 660 litrelik bagaj elektrikli SUV’u uzun yolculuklar için uygun hale getiriyor.

Satışına başlanan bir diğer model ise dinamik bir SUV coupe: e-tron Sportback. 300 kW’a kadar güç ve tek bir şarjla WLTP döngüsünde 372-408 km aralığında menzil sunuyor (ortalama elektrik tüketimi: 26,3 – 21,6; 23,9 – 20,6 kWsa/100 km (NEFZ); ortalama CO2 emisyonu: 0 gr/km). Işığı küçük piksellere bölerek hassas bir kontrol sağlayan opsiyonel Dijital Matrix LED farlar, seri üretim bir araçta ilk kez sunuluyor.

Audi e-tron Sportback, dış tasarımıyla büyük hacimli bir SUV’un gücünü dört kapılı bir coupenin zarafeti ve elektrikli bir otomobilin ilerici karakteriyle birleştiriyor. 4.901 milimetre uzunluğa, 1.935 milimetre genişliğe ve 1.616 milimetre yüksekliğe sahip. Tavan çizgisi kaslı gövde üzerinde uzanıyor, coupe tarzında arkaya doğru eğim alıyor ve dik D sütunlarına doğru akıyor. Üçüncü yan camın alt kenarı, tipik bir Sportback özelliği olarak arkaya doğru yükseliyor.

İleri teknolojiler ve yüksek kalitenin birleşimi olan e-tron GT, satışa sunulan bir başka e-tron modeli. Audi’nin otomobil geliştirme ve üretme konusundaki tutkusunu ortaya koyuyor. Klasik gran turismo fikrinin yeniden yorumlandığı dört kapılı coupe, duygusal bir tasarıma sahip. İki güçlü elektrik motorunun dört tekerlekten çekiş ve etkileyici bir sürüş performansı sunduğu e-tron GT, 84 kWh net enerji içeriğine sahip yüksek voltajlı bataryasıyla, 448-487 km aralığında menzil sunuyor ve 800 volt teknolojisi sayesinde son derece hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor. Araç 350kW güç sunarken, 0’dan 100km/s hıza 4.1 saniyede ulaşıyor.

Satışına başlanan son model de yine e-tron GT’nin RS versiyonu: RS e-tron GT. Audi e-tron GT’nin kanıtladığı başarının RS versiyonu olan model de 440 kW güç ve 451-471 km aralığında menzile ulaşabiliyor.