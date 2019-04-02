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Audi tüm modellerini E-Tron versiyonuyla sunacak

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA – Audi elektrikli araç konusunu fazlasıyla ciddiye almış durumda.

Audi elektrikli otomobil konusunda sıkı çalışıyor. Marka tüm modellerinin elektrikli serilerini yapmak için çalışıyor. Gelen duyumlara göre 2020 yılına kadar tüm modellerin elektrikli varyasyonu olacak.

Elektrikli atağı devam edecek

MED mimarisi üzerinde ilk olarak Q3’ün E-tron versiyonu ortaya çıkacak. Akabinde ise Q2 E-tron müşteriler ile buluşacak. Bu üretim serisinden Q6, Q7 ve Q9 ‘da nasibini alacak. 2020 yılından sonrada marka durmayacak. SUV versiyonlarının yanında A4,A6 ve A8 modellerinin de elektrikleneceği tahmin ediliyor.

Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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