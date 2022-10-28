Audi S1 Hoonitron ve Ken Block’tan Electrikhana

CARMEDYA.COM -Audi‘nin, efsanevi Audi Sport quattro S1 modelinden esinlenen ve tamamen elektrikli özel modeli Audi S1 Hoonitron, Ken Block ile Las Vegas’taydı.

Amerikalı drift pilotu Ken Block‘un, kendisi için özel olarak geliştirilen, türünün tek örneği ve tamamen elektrikli quattro Hoonitron’la çektiği özel video yayına girdi.

Ken Block, Audi S1 ​​Hoonitron ve Audi Tradition’ın diğer modellerini de kullandığı özel filminde, özellikle gece çekimlerinde çok güzel görüntüler verdi. Video’da Ken Block ve Audi S1 Hoonitron‘un Las Vegas’ın simgeleşmiş mekanlarında sergiledikleri performansa, Le Mans efsanesi Tom Kristensen de dahil oluyor.

İki elektrikli motor, dört tekerlekten çekiş, bol miktarda güç, bir karbon fiber şasi ve motor sporlarının en üst yönetim organı FIA tarafından belirlenmiş güvenlik standartları S1 Hoonitron’u çok kısa şekilde ifade ediyor. S1 Hoonitron’un tüm geliştirilme süreci, Audi Design’ın baş tasarımcısı Marc Lichte liderliğinde, Audi Sport tarafından Neckarsulm’da gerçekleştirildi.

Electrikhana filminde S1 Hoonitron’un yanı sıra, Audi Tradition’ın; Audi 90 IMSA GTO (1989), Audi 200 Trans Am (1988), Audi Sport quattro S1 Pikes Peak (1987), Audi quattro Gruppe B A2 (1984) ile R8 LMP ve Audi R18 e-tron quattro modelleri de yer aldı. Le Mans yarışlarında elde ettiği dokuz zaferle rekortmen pilotu Tom Kristensen de trafik ışıklarında kısa bir süre filmen konuk oluyor.