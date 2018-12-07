Audi Q3’e güvenlikten 5 yıldız

CARMEDYA.COM – Audi Q3 katıldığı çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı başardı.

Model önden çarpmalarda sürücünün iki kaval kemiği ve göğüs kafesi dışında tüm uzuvlarına tam koruma sağladı. Yolcunun ise sadece sol kaval kemiği dışında tüm eklemlerine tam koruma sağladı. Tam bariyer çarpmalarda ise sürücü ve arkadaki yolcunun göğüs kafesi hariç tüm uzuvlarına tam koruma sağlandı.

Sabit bariyer ve araç çarpmalarında başarılı

Araç ile yandan çarpmalarda ve sabit bariyer çarpmalarında da model tüm uzuvlara tam koruma sağladı. Arkadan çarpmalarda ise boyun bölgesine tam koruma sağlayan model, EuroNcap çarpışma testlerinden tam puan aldı.