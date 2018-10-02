Audi PB18 E-Tron Güç konusunda doyurucu

CARMEDYA.COM – Audi’nin yeni PB18 E-Tron konsepti Paris Otomobil Fuarı’nda sahne aldı. Model hem tasarım hemde teknoloji anlamında dikkatleri üzerine çekiyor.

Otomobil güç konusunda fazlasıyla doyurucu. Kalbinde üç tane elektrikli motor bulunuyor. Bu motorların ikisi arka aksta çalışarak 604 HP güç üretiyor. Ön aksta yer alan motorun 201 HP güç değerine sahip olduğu biliniyor. Marka tarafından otomobilin 0-100 hızlanmasını 2 saniyeden daha kısa süreceği söylendi. Modelde daha hafif katı hal pil teknolojisi kullanılıyor. Böylelikle model daha hafif bir yapıya kavuşmuş olacak. Şu an 95 kWh batarya ile otomobilin ağırlığı 1550 kg kadar olabilir.

Tasarım çekici

Audi PB18 E-Tron tasarım olarak da iddialı. Daha geniş havalandırma kanalları, ızgara grubu dikkatlerden kaçmıyor. Ayrıca far grubunun ince yapılması otomobile bir gizem katmış. Modelde büyük lastikler kullanılmış. Bu sayede otomobil oldukça heybetli görünüyor. İç mekanda ortaya konumlandırılmış direksiyon ve sürücü koltuğu yer alıyor. Dijital gösterge paneli oldukça futüristik duruyor. Altı ve üstü düz direksiyon otomobilin iç mekanına sportiflik katmış. Uzun tavan hattı da PB18 E-Tron’a 470 litrelik geniş bir bagaj kapasitesi sunuyor.